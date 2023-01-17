Sony PS5’te Korkunç Bir Hata Ortaya Çıktı!

Sony PlayStation 5 ve Microsoft Xbox Series X ve Series S konsolları, en yeni nesil oyun konsolları olarak satışa çıktı. Cihazları dikey veya yatay olarak yerleştirebilirsiniz. Ancak, bu yöntemlerden birinin muhtemelen PS5’inizin tamamen arızalanmasına yol açabileceğini biliyor muydunuz ?

Yakın tarihli bir tweet’e göre, Japon teknoloji devinin PlayStation 5 konsolu dik yerleştirildiğinde kalıcı dahili hasara neden oluyor.

Görünüşe göre PlayStation 5’i dikey olarak yerleştirdiğinizde, özel AMD APU’da kullanılan sıvı metal arayüz dışarı sızabiliyor. Yani bu temel olarak soğutma mekanizmasının bozulduğu ve sıvı metalin anakart üzerine döküleceği anlamına geliyor.

Tweet, kendi donanım tamir atölyesinin sahibi olan @68logic tarafından paylaşıldı. Başka bir özel tamir atölyesi sahibi olan Ben Montana da bu sorunu PS5 ile doğruladığından, bu olay hiç de iç açıcı değil.

Sorun muhtemelen APU ile soğutucu arasındaki sızdırmazlığın yeterince sıkı olmamasından kaynaklanıyor. Bu, oyun konsolu için oldukça zararlı olabilecek sıvı metalin dışarı sızmasına neden oluyor. Bu sorunu doğrulayan bir diğer taraf da videolarından birinde sıvı metal dökülmesini doğrulayan YouTuber TheCod3r oldu.

Şu an itibariyle, PS5’lerini dikey olarak yerleştiren milyonlarca oyuncu var. Bu nedenle, bu sorun genel olarak yaygın olmayabilir. Sorunun birçok PS5 sahibini etkileme olasılığı ise hâlâ bulunuyor.