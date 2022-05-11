Sony Xperia 1 IV Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Sony, en yeni amiral gemisi akıllı telefonu Xperia 1 IV‘ü piyasaya sürdü. Adından da anlaşılacağı gibi, üst düzey Xperia 1 serisindeki dördüncü model ve birinci sınıf teknik özelliklerle birlikte geliyor. Öyleyse gelin bir göz atalım.

Tasarım ve Ekran

Japon teknoloji devi; genellikle Xperia 1 IV’e de yansıyan oldukça basit ama birinci sınıf bir tasarım felsefesi izledi. Arkada ve önde düz bir tasarıma sahip, ancak köşeleri biraz kavisli.

Arka tarafta, modül üzerindeki ZEISS markasıyla birlikte dikey olarak üçlü kamera kurulumu var. Bu arada ön kısımda oldukça kalın çentikli çerçeveler yer alıyor. Şirket kameraya ağırlık verdiği için Xperia I IV’de ayrıca özel bir deklanşör düğmesi var.

Sony, geri dönüşüme büyük önem veriyor ve sıfır karbon kullanıyor. Böylece Xperia 1 IV’ün ambalajı artık yüzde 50 daha küçük ve plastik içerik içermiyor. Telefon, 120Hz yenileme hızına ve 21:9 en boy oranına sahip 6,5 inç 4K HDR OLED ekrana sahip.

Özellikle, 240Hz hareket bulanıklığı azaltma ve 240Hz dokunmatik tarama hızı vaat ediyor. Ekran ayrıca Corning Gorilla Glass Victus tarafından korunuyor. Şirket, Xperia 1 IV‘teki yeni OLED panelinin, önceki nesle göre yüzde 50 daha parlak olan; şimdiye kadarki en parlak 4K ekran olduğunu iddia ediyor.

Özellikler

Birinci sınıf akıllı telefon, Qualcomm’un en yeni ve en büyük Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi ile geliyor. Bu işlemci, 12 GB RAM ve 256 GB veya 512 GB dahili depolamaya sahip. Telefon, 30W hızlı şarjı ve hatta kablosuz şarjı destekleyen; büyük bir 5.000 mAh pil ile çalışıyor.

Diğer dikkate değer özellikler arasında, Android 12, güvenlik için parmak izi tarayıcı; su ve toza dayanıklılık için IP68 derecesi, tam sahne stereo hoparlör ve hatta Hi Res sesi destekleyen 3,5 mm kulaklık jakı var.

İlginç bir şekilde Sony, yaratıcıların Xperia 1 IV’ü oluştururken ihtiyaç duyduğu özelliklere odaklandı. Bu, kameramanları, oyuncuları, müzisyenleri ve sanatçıları içeriyordu. Bu nedenle akıllı telefon, “Videoography Pro” modu aracılığıyla; yerel canlı akış desteği vaat ediyor ve cihaz, canlı akışlı oyun oynamayı da destekliyor.

Ayrıca gelişmiş oyun deneyimi için bir oyun geliştiricisi de var. Cihaz, Sony Pictures Entertainment ile işbirliği içinde olan; Dolby Atmos ses ayarı ve hatta 360 Reality Audio özelliği ile birlikte geliyor.

Kamera

Arka tarafta, Xperia 1 IV, üç adet 12 megapiksel sensörden oluşan; üçlü bir kamera kurulumuna sahip. Buna, 1/1.7 inç sensöre sahip; 16 mm F2.2 ultra geniş açılı lensle gelen 24 mm F1.7 ana kamera ve son olarak 85 ila 125 mm F2.3 ila 2,8 telefoto zoom lens dahil.

Bu sensörlerin tümü OIS’yi (Optik Görüntü Sabitleme) destekliyor. Ön tarafta ayrıca artık 4K HDR video kayıtlarını da destekleyen 12 megapiksellik bir selfie kamera yer alıyor. Sony, Xperia 1 IV’ün kamerası ile bir dizi özellik sunuyır. Konu izleme otofokusuyla da desteklenen sinematik bir video kayıt modu da var.

Fiyat

Sony Xperia 1 IV, 1.599 dolar fiyatla Apple iPhone 13 Pro Max ve Samsung Galaxy S22 Ultra ile birlikte rekabet edecek. Yani en üst düzey telefonlar arasında yer alıyor.