Sony, yeni 4K televizyonlarını tanıttı – tüm detaylar

Sony, HDMI 2.1 destekli ve uygun fiyatlı Sony Bravia XR A75K 4K OLED TV‘yi piyasaya sürerek televizyon; pazarının önemli bir bölümünü ele geçirmek için güçlü bir kampanya yürütüyor. Bu arada Sony henüz TV‘nin fiyatını açıklamamış olsa da, teknik özellik sayfası, şirketin 2022 serisindeki üst düzey TV dizisinden; daha düşük fiyatlı olacağını gösteriyor.

Sony A90K, şirketin ilk QD-OLED TV‘si olurken; A80K OLED de 4K destekli bir başka model daha var. Sony A75K TV aynı zamanda bir 4K OLED TV olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik uygun fiyatlı olacağını da bir kez daha belirtelim.

Cihaz, iki HDMI 2.1 bağlantı noktası; 120 Hz ekran yenileme hızı ve VRR özellikleriyle yüksek kaliteli 4K video içeriği vaat ediyor. Sony A75K, VRR dahil olmak üzere genel özellikleri nedeniyle oyun tutkunları için harika bir model olacak.

İlginç bir şekilde Sony A75K; birinci sınıf TV modellerinin temel dayanağı olan Sony tescilli Bilişsel İşlemci XR teknolojisine sahip. Bununla birlikte, fiyatı azaltmak için bazı şeyler eksik. Örneğin, Acoustic Surface Audio hoparlör sistemi kısaltılmış. Bu, daha geniş modellerle karşılaştırıldığında daha az hoparlör ve genel ses kalitesinin düşmesi anlamına geliyor.

Sony Bravia XR A75K 4K OLED TV, 65 inç ve 55 inç olmak üzere iki boyutta geliyor. Bir sürü yerleşik video akışı uygulaması; Chromecast ve Google Assistant ile standart Google TV işletim sistemiyle çalışıyor.

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