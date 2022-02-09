Spotify, Barcelona ile Sponsorluk Anlaşması Yaptı!

İspanyol futbol devi Barcelona, önümüzdeki sezondan itibaren geçerli olmak üzere müzik dinleme uygulaması olan Spotify ile 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.

Sponsorluk anlaşması tam 280 milyon € olacak ve hem kadın hem erkek takımının yanı sıra stadın isim hakkına da sahip olacak. İspanya basınında yer alan haberlere göre, Katalan ekibi Barcelona, Spotify tarafından gelen 3 yıllık sponsorluk anlaşmasını kabul etti. Yapılan anlaşma önümüzdeki sezonlardan itibaren geçerli olacak. Özellikle sahne olduğu dev karşılaşmalar ve derbilerle tanınan Nou Camp stadının adı Spotify adıyla entegre yeni bir isime sahip olacak.

Yapılan anlaşmanın detayları önümüzdeki haftalarda resmiyete dönecek. Özellikle akıllı telefonlarda kullanıcı sayısı dev gibi büyüyen Spotify, kullanıcı sayısını geçtiğimiz aylarda 406 milyona çıkarmıştı. Spotify yaptığı aşı karşıtlığı sonrasında değer kaybı yaşasa da, yatırımlarını da artırmaya devam ediyor.

Dev futbol kulübünün daha önceki sezonlarında Rakuten ile çalışıyordu. 5 yıllık çalışmanın ardından sponsorluk anlaşması yenilenmedi. Böylece Spotify ile ortaklık kuran Barcelona tarafları olumlu bir şekilde yeni sponsorluk sözleşmesini imzaladı.

Özellikle birçok Barcelona taraftarının tepkisine maruz kaldı. Tarihi stadyumu olan Nou Camp, sözleşme sonrasında adını “Nou Camp Spotify” olarak değiştirecek. Durum böyle olunca taraftarların bazıları bu durumdan şikayetçi olmuşa benziyor. Ayrıca Barcelona takımının formalarının üstünde de göğüs bölümünde Spotify logosu yer alacak.

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