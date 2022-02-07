Spotify Abonelik Nasıl İptal Edilir?

Özellikle iOS cihazlarda çok kullanılan müzik dinleme uygulaması olan Spotify, günümüzde milyonlarca akıllı telefon üzerinde bulunuyor. Spotify üzerinden müzik dinlerken bir dizi kısıtlamalar ile karşılaşıyorsunuz, bu kısıtlamalardan kurtulmak için Premium hesaba geçiş yapmanız gerekiyor. Bazı durumlarda bu abonelik iptali yapmak istiyorsunuz. Bugünkü yazımızda Spotify abonelik nasıl iptal edilir sorusuna cevap vereceğiz.

Günümüzde insanlar Spotify sayesinde birçok şarkıya ve albüme erişim hakkı kazanıyor. Özellikle Spotify kullanıcılarına daha kaliteli bir deneyim sunmak için Premium hesaba giriş yapmaları için yönlendiriyor. Bu abonelik fiyatları günümüz şartlarında biraz pahalı olabiliyor. Özellikle birçok insan tekrardan iptal etmek için çok fazla araştırma yapıyor.

Özellikle Premium hesabı olmayan kullanıcılar şarkıları atlayamıyor, reklamlarla karşılaşabiliyor ve çevrim dışı dinleyemiyor. Bu sorunlardan kurtulmak için insanlar Premium hesaba geçiş yapıyor. Spotify abonelik iptal işlemi aslında oldukça basit bir işlemdir. Ayrıca bu işlemi birkaç farklı yoldan da yapabilirsiniz.

Spotify Premium Üyelik 3 Adımda Nasıl İptal Edilir?

Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan Spotify, milyonlarca şarkıyı içerisinde barındırıyor. Ayrıca Premium kullanıcılarına birçok fırsat sunuyor. Premium aboneleri, bazen ücret ödemekten vazgeçtikleri için, bazen yoğun iş ya da okul temposundan müzik dinlemeye zaman ayıramadıkları için, bazen ise farklı sebeplerden dolayı Premium aboneliklerini sonlandırmak isteyebiliyorlar.

Hal böyle olunca, kullanıcılar internet üzerinden Spotify Premium üyeliğimi nasıl sonlandırabilirim? Spotify Premium abonelik sonlandırmak istiyorum. Spotify Premium abonelik iptali. vb aramalar gerçekleştiriyor.

Spotify Premium hesabınızı iptal şu şekilde;

www.spotify.com adresinde hesabınıza giriş yapın.

adresinde hesabınıza giriş yapın. Plan kısmının altında yer alan Planı Değiştir butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. Spotify Free seçeneğine tıklayın ve Premium’u İptal Et butonuna basın.

Premium planınız sonraki fatura tarihine kadar iptal edilemez. Bu tarihten sonra hesabınız ücretsiz plana geçiş yapacaktır.

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