Spotify, NFT İçin İlk Detayları Paylaştı!

Günümüzün popüler müzik dinleme platformu olan Spotify, sanatçıların kendi profillerinde NFT koleksiyonları paylaşmasını izin verecek.

Her geçen kullanıcı sayısı hızla büyüyen Spotify, sanatçıların kendi profillerinde çalma listesi, konser bileti ve sattığı ürünleri koymalarını izin veriyor. Yeni gelecek olan özellik ile beraber sanatçılar artık NFT pazarını da profillerinde gösterebilecek.

Özellikle pandemi ile beraber birçok teknolojik gelişme dünyamızı etkiyor. Bunlardan belki de en merak edilen ve en çok araştırması yapılanı NFT’lerdir. Dünya genelinde birçok büyük şirket NFT yatırımı yapıyor. Son olarak sosyal medya platformlarında NFT dünyasına adım attı. İlk adım Instagram’dan gelirken, bugün itibariyle Spotify’da NFT özelliğini duyurdu.

Şu an için ne zaman geleceği konusunda herhangi bir haber bulunmazken, ilk test çalışmaları ABD’de başladı. Spotify, kısa bir süre içerisinde tüm dünyaya NFT özelliğini getireceğe benziyor.

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