Apple Music Canlı Konserleri, Harry Styles İle Başlıyor!

Apple, yeni Apple Music Live özelliğinin bir parçası olarak belirli konserleri canlı yayınlamaya başlamak üzere. Bu özellik Harry Styles’ın bu hafta New York’taki UBS Arena’daki konseriyle başlıyor. Dünyanın her yerinden Apple Music aboneliği olan herkes içeriğe erişecek.

Apple, canlı yayınların “müzikteki en büyük yıldızlar; izleyicilerle nasıl bağlantı kurduklarını ve şarkılarının canlı performansa nasıl çevrildiğini gösterebilmeleri için; mümkün olan en büyük platformu vereceğini” söyledi.

Harry Styles’ın One Night Only in New York konseri 20 Mayıs Cuma saat 04.00’da başlıyor. Saat diliminiz konser sırasında derin uykuda olacağınız anlamına geliyorsa, Apple konseri yeniden yayınlayacak.

Yeni Apple Music Live teklifi, sanatçıyı ve konseri tanıtmak için ekstra içerik de vaat edecek. Bu durumda; Styles’ın üçüncü solo albümü Harry’s House’dan konser günü çıkan yeni bir parça da içerecek. Hayranlar ayrıca sanatçıyla yeni albümdeki yaratıcı tarzına ve terapiye gitmeye kadar her şeyi tartıştığı derinlemesine bir röportajın keyfini de çıkaracak.

Apple Music, yeni özelliğinin kendisine birkaç yeni abone kazandıracağını umuyor. Ve öne çıkan sanatçılar bunu yeni çıkan şeyler veya diğer materyalleri tanıtmak için kullanacak.