Apple Music Canlı Konserleri, Harry Styles İle Başlıyor!

Harry Styles'ın One Night Only in New York konseri 20 Mayıs Cuma saat 04.00'da başlıyor. Yeni Apple Music Live teklifi, sanatçıyı ve konseri tanıtmak için ekstra içerik de sunacak. Bu durumda, Styles'ın üçüncü solo albümü Harry's House'dan konser günü çıkan yeni bir parça da içerecek. Hayranlar ayrıca sanatçıyla yeni albümdeki yaratıcı tarzına ve terapiye gitmeye kadar her şeyi tartıştığı derinlemesine bir röportajın keyfini de çıkaracak.