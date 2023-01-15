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Stadia Kumandası Yakında Bluetooth ile Kullanılabilecek!

Google, müşterilerin Stadia kumandasında Bluetooth'u etkinleştirmesine olanak tanıyan bir self-servis aracı piyasaya süreceğini duyurdu.

İbrahim Özbek

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stadia bluetooth

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Geçen yıl Google, Stadia hizmetini 18 Ocak 2023’te sonlandıracağını duyurdu. Bu, hizmete bağlı olan Stadia denetleyicisine ne olacağı da dahil olmak üzere pek çok soru işareti bıraktı.

Google şimdi, müşterilerin Stadia kumandasında Bluetooth’u etkinleştirmesine olanak tanıyan bir self-servis aracı piyasaya süreceğini duyurdu. Bu, aygıt yazılımında devre dışı bırakılan denetleyicinin uykuda olan bir özelliğiydi.

Stadia kumandası etkinleştirildikten sonra diğer cihazlarla birlikte standart bir Bluetooth kumandası olarak kullanılabilir. Stadia denetleyicinin doğrudan Stadia bulut hizmetine bağlanıp onunla çalışması amaçlandığından, bu şu anda yapılamayan bir şeydir. Güncelleme, Stadia müşterilerinin kontrol cihazını 18 Ocak’tan sonra kullanılmaz hale gelmesi yerine diğer cihazlarla kullanmaya devam etmesine sebep olacak.

Google ayrıca, hizmet önümüzdeki Çarşamba günü bitmeden önce Stadia oyuncularına son bir oyun olan Worm Game’i yayınladı. Bu, yıllardır dahili olarak kullanılan ve ekip tarafından Stadia’nın özelliklerini test etmek için kullanılan bir oyundu. Bu, hizmet kapatılmasaydı muhtemelen gün ışığını asla göremeyecek olan, kasıtlı olarak gösterişsiz, minimal bir başlık, ancak hizmeti test etmek için yayınlandı.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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