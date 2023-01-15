Stadia Kumandası Yakında Bluetooth ile Kullanılabilecek!

Geçen yıl Google, Stadia hizmetini 18 Ocak 2023’te sonlandıracağını duyurdu. Bu, hizmete bağlı olan Stadia denetleyicisine ne olacağı da dahil olmak üzere pek çok soru işareti bıraktı.

Google şimdi, müşterilerin Stadia kumandasında Bluetooth’u etkinleştirmesine olanak tanıyan bir self-servis aracı piyasaya süreceğini duyurdu. Bu, aygıt yazılımında devre dışı bırakılan denetleyicinin uykuda olan bir özelliğiydi.

Stadia kumandası etkinleştirildikten sonra diğer cihazlarla birlikte standart bir Bluetooth kumandası olarak kullanılabilir. Stadia denetleyicinin doğrudan Stadia bulut hizmetine bağlanıp onunla çalışması amaçlandığından, bu şu anda yapılamayan bir şeydir. Güncelleme, Stadia müşterilerinin kontrol cihazını 18 Ocak’tan sonra kullanılmaz hale gelmesi yerine diğer cihazlarla kullanmaya devam etmesine sebep olacak.

We've also got Bluetooth news: next week we'll be releasing a self-serve tool to enable Bluetooth connections on your Stadia Controller.



We'll share details here on release. pic.twitter.com/6vYomngfmA — Stadia ☁️🎮 (@GoogleStadia) January 13, 2023

Google ayrıca, hizmet önümüzdeki Çarşamba günü bitmeden önce Stadia oyuncularına son bir oyun olan Worm Game’i yayınladı. Bu, yıllardır dahili olarak kullanılan ve ekip tarafından Stadia’nın özelliklerini test etmek için kullanılan bir oyundu. Bu, hizmet kapatılmasaydı muhtemelen gün ışığını asla göremeyecek olan, kasıtlı olarak gösterişsiz, minimal bir başlık, ancak hizmeti test etmek için yayınlandı.

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