Porsche’lar Google Uygulamalarını Destekleyecek

Porsche markasına yakın bir kaynağa göre şirket, yerel bilgi-eğlence sisteminde Google’ın uygulamalarına ve hizmetlerine erişim sağlamak için Google ile görüşüyor. Bu adım, araca bir akıllı telefon bağlamak zorunda kalmadan Haritalar gibi kullanışlı uygulamalara erişim sağlayacaktır.

Ayrıca Porsche, yazılım ürünlerinin entegrasyonu konusunda Apple, Tencent, Alibaba ve Baidu gibi diğer şirketlerle de görüşmelerde bulunuyor. Porsche, Volkswagen’in Cariad yazılım araştırma departmanı ile işbirliğini sonlandırdıktan sonra cesur bir harekette bulundu doğrusu.

Bu aynı zamanda Porsche için 180 derecelik bir dönüş, çünkü şirketin CEO’su daha önce otomobillerinde Google uygulamaları sunmayacağını çünkü arama devinin çok fazla kullanıcı verisine erişim gerektirdiğini belirtmişti. BMW gibi diğer bazı otomobil üreticileri de Google’a karşı temkinli davranıyor ve arabalarının yerel bilgi-eğlence sistemine erişim vermek konusunda isteksizler.

Bu gerçekleşirse, Porsche otomobillerinin yerel Google Asistan, Google Haritalar ve belki de şirketin diğer bazı ürünlerini sunmasını ve otomobillerinin yerel kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artırmasını bekleyebilirsiniz.