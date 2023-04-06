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Star Wars Jedi: Survivor Sistem Gereksinimleri Açıklandı!

Uzun zamandır beklenen yeni oyun Star Wars Jedi: Survivor, kullanıcılar için minimum sistem gereksinimlerini açıkladı.

İbrahim Özbek

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Uzun zamandır beklenen yeni oyun Star Wars Jedi: Survivor, kullanıcılar için minimum sistem gereksinimlerini açıkladı.

Bir klasik haline gelen ve dünya üzerine milyonlarca hayran kitlesine sahip olan Star Wars, yeni oyunu Jedi: Survivor ile beraber oyun dünyasına etkili bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Özellikle Star Wars Jedi: Survivor için kullanıcıların aklında sistem gereksinimleri yer ediyordu. Yapımcı şirket bu soru işaretini bugün ortadan kaldırdı.

Cal Kestis’in hikayesi Star Wars Jedi: Survivor’da devam ediyor. Star Wars Jedi: Fallen Order‘daki olaylardan 5 yıl sonrasını konu alan oyun, imparatorluk tarafından galaksinin dışına itilen ve hayatta kalan son Jedi Şövalyelerinden biri olan Cal’in mücadelesine ve yeniden doğuşuna odaklanacak.

survivor jedi sistem gereksinimleri

Star Wars Jedi: Survivor İçin İstenen Sistem Gereksinimleri

Minimum:

  • İşletim sistemi: Windows 10-64 bit
  • İşlemci: Intel Core i7-7700 veya Ryzen 5 1400
  • Ekran kartı: NVIDIA GTX 1070 veya Radeon RX 580
  • RAM: 8 GB
  • Depolama alanı: 155 GB kullanılabilir alan
  • Bağlantı: Geniş bant internet bağlantısı
  • DirectX: Sürüm 12


Tavsiye edilen:

  • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i5 11600K veya Ryzen 5 5600X
  • Ekran kartı: NVIDIA RTX 2070 veya Radeon RX 6700 XT
  • RAM: 16 GB
  • Depolama alanı: 155 GB kullanılabilir alan (SSD)
  • Bağlantı: Geniş bant internet bağlantısı
  • DirectX: Sürüm 12

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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