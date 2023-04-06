Star Wars Jedi: Survivor Sistem Gereksinimleri Açıklandı!

Uzun zamandır beklenen yeni oyun Star Wars Jedi: Survivor, kullanıcılar için minimum sistem gereksinimlerini açıkladı.

Bir klasik haline gelen ve dünya üzerine milyonlarca hayran kitlesine sahip olan Star Wars, yeni oyunu Jedi: Survivor ile beraber oyun dünyasına etkili bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Özellikle Star Wars Jedi: Survivor için kullanıcıların aklında sistem gereksinimleri yer ediyordu. Yapımcı şirket bu soru işaretini bugün ortadan kaldırdı.

Cal Kestis’in hikayesi Star Wars Jedi: Survivor’da devam ediyor. Star Wars Jedi: Fallen Order‘daki olaylardan 5 yıl sonrasını konu alan oyun, imparatorluk tarafından galaksinin dışına itilen ve hayatta kalan son Jedi Şövalyelerinden biri olan Cal’in mücadelesine ve yeniden doğuşuna odaklanacak.

Star Wars Jedi: Survivor İçin İstenen Sistem Gereksinimleri

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 10-64 bit

İşlemci: Intel Core i7-7700 veya Ryzen 5 1400

Ekran kartı: NVIDIA GTX 1070 veya Radeon RX 580

RAM: 8 GB

Depolama alanı: 155 GB kullanılabilir alan

Bağlantı: Geniş bant internet bağlantısı

DirectX: Sürüm 12



Tavsiye edilen:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 11600K veya Ryzen 5 5600X

Ekran kartı: NVIDIA RTX 2070 veya Radeon RX 6700 XT

RAM: 16 GB

Depolama alanı: 155 GB kullanılabilir alan (SSD)

Bağlantı: Geniş bant internet bağlantısı

DirectX: Sürüm 12

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