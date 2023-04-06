Cyberpunk 2077 Overdrive Mode Geliyor!

Günümüzün en popüler oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077 çıktığı tarihten itibaren halen popülerliğini koruyan bir oyun olmuştur fakat son zamanlarda oyun için FPS sorunu yaşayan oyuncuların sayısı arttığı için yapımcı şirket duruma el atmak durumunda kalmıştır.

NVIDIA’nın RTX 40 serisi ekran kartlarının tanıtımı yapıldığı zamanda oyunlara gelecek olan güncellemelerde gündem konusuydu bu sırada en dikkat çeken güncellemelerden biriside Cyberpunk 2077 Overdrive Mode olmuştu.

İlk olarak bu mod oyunculara ne vaat ediyor ona bakalım, oyuna Tracing özelliği getirecek olan yeni mod da DLSS 3 teknolojisini yer alacak.

Gelecek mod ile birlikte oyun içinde ışın izleme özelliğini göreceğiz, bu sayede oyun içindeki grafikler gerçeğe en yakın hale gelecek.

Bununla beraber oyun içinde ki çoğu grafik değişmek üzere ilk oyuna baktığımız zaman gözle görülür bir değişme olduğunu hepimiz görüyoruz.

Ekstra olarak şunu da belirtelim bu modla beraber her ne kadar grafik konusunda üst seviyeye çıksalar da kullandığınız sistemin özellikleri biraz üst segment olması gerek. Son olarak yeni mod 11 Nisan tarihinde oyuncular ile buluşacak ve oyuna sahip kişiler ücretsiz olarak modu yükleyebilirler.