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Starlink Ciddi Bir Gelir Kaynağı Olma Yolunda!

Uzaydan internet hizmeti sağlayan SpaceX Starlink, bu yıl içerisinde gelir kazanmaya başlayacağını açıkladı.

İbrahim Özbek

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Uzaydan internet hizmeti sağlayan SpaceX Starlink, bu yıl içerisinde gelir kazanmaya başlayacağını açıkladı.

2022 Aralık ayında 1 milyon kullanıcıya ulaşan şirket, henüz istediği düzeyde gelir elde edemedi. Bunun başlıca sebebi abone sayısının yavaş artması ve harcanan büyük kalkış harcamaları oldu.

2023 yılıyla beraber kalkışlara harcadığı parayı gelire çevirmeye başlayacak olan şirket, bu yıl içinde de kalkışlara hız kesmeden devam edecek. Starlink’in ağı her geçen gün büyüme hedefinde, toplamda 10 bin uydunun önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde geride kalması bekleniyor.

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Ülkemizde Starlink hizmetinden 2024 yılı itibariyle faydalanmaya başlayacak. Starlink uyduları, sağladığı kesintisiz hizmet ile beraber şimdiden birçok insan tarafından talep ediliyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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