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Starlink, Global Roaming Hizmetini Test Ediyor!

Starlink, her geçen gün büyümeye devam ediyor. En yeni Starlink internet planı şu anda test aşamasında ve dünyanın neredeyse her yerinde internet bağlantısı vaat ediyor.

İbrahim Özbek

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starlink global roaming

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Starlink, her geçen gün büyümeye devam ediyor. En yeni Starlink internet planı şu anda test aşamasında ve dünyanın neredeyse her yerinde internet bağlantısı vaat ediyor.

Global Roaming hizmeti, 599 $’ lık Starlink Kit uydu çanağına ek olarak aylık 200 $’ a mal olacak. Space-X’in sahip olduğu şirketin yeni teklifi, Starlink kapsama alanının mevcut olduğu her yerde kullanıcılara internet ışınlamak için Starlink uydular arası bağlantıları kullanıyor. Böylece hizmetten yararlanan kullanıcılar, dünyanın her yerinde kesintisiz bir internete sahip olabilecek.

Starlink bakımı yapısı nedeniyle, yeni Küresel Dolaşım hizmetinin “zayıf bağlantı veya sıfır bağlantı internet” dönemleriyle birlikte yüksek hızlı, düşük gecikmeli internet hizmeti sunacağını belirtiyor. Starlink’in önünde en büyük engel ise beklenen onaylardır. Onaylamalar gerçekleştikten sonra sürecin daha hızlı ilerleneceği düşünülüyor.

starlink global roaming

Mevcut Starlink RV planı kullanıcıları, kurulumlarını yurtdışında kullanabilirler, ancak küresel dolaşım hizmeti, 135 $/124 €’ya giden ancak aynı kıtada kullanımı sınırlı olan RV planına kıyasla görünüşte daha fazla bölgeyi kapsayacaktır. Onaylamalar ile beraber fiyat politikasının ve kullanım oranlarının dengelenmesi planlanıyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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