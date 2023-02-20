Starlink, Global Roaming Hizmetini Test Ediyor!

Starlink, her geçen gün büyümeye devam ediyor. En yeni Starlink internet planı şu anda test aşamasında ve dünyanın neredeyse her yerinde internet bağlantısı vaat ediyor.

Global Roaming hizmeti, 599 $’ lık Starlink Kit uydu çanağına ek olarak aylık 200 $’ a mal olacak. Space-X’in sahip olduğu şirketin yeni teklifi, Starlink kapsama alanının mevcut olduğu her yerde kullanıcılara internet ışınlamak için Starlink uydular arası bağlantıları kullanıyor. Böylece hizmetten yararlanan kullanıcılar, dünyanın her yerinde kesintisiz bir internete sahip olabilecek.

Starlink bakımı yapısı nedeniyle, yeni Küresel Dolaşım hizmetinin “zayıf bağlantı veya sıfır bağlantı internet” dönemleriyle birlikte yüksek hızlı, düşük gecikmeli internet hizmeti sunacağını belirtiyor. Starlink’in önünde en büyük engel ise beklenen onaylardır. Onaylamalar gerçekleştikten sonra sürecin daha hızlı ilerleneceği düşünülüyor.

Mevcut Starlink RV planı kullanıcıları, kurulumlarını yurtdışında kullanabilirler, ancak küresel dolaşım hizmeti, 135 $/124 €’ya giden ancak aynı kıtada kullanımı sınırlı olan RV planına kıyasla görünüşte daha fazla bölgeyi kapsayacaktır. Onaylamalar ile beraber fiyat politikasının ve kullanım oranlarının dengelenmesi planlanıyor.

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