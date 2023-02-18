Japonya İlk İnsanlı Uçan Araba Testini Tamamladı!

Uçan arabalar, geleceğin nihai ulaşım modu olarak görülüyor. Trafik, tıkanıklık, kirlilik ve kentsel ulaşımı rahatsız eden diğer sorunları ele almak için yenilikçi bir çözüm sunuyorlar. Daha kısa mesafeleri daha kısa sürede kat etme yetenekleriyle uçan arabalar, yolları yayalar, bisikletçiler ve uzun mesafe yolcuları için boşaltma vaadini taşıyor.

Uçan arabaların önemli faydalarından biri, kara araçlarına kıyasla çok az altyapı ve bakım gerektirmesi ve bu da onları cazip bir teklif haline getiriyor Cuma günü, Japonya’nın güneybatısındaki Oita Eyaletinde insanlı bir test uçuşu yapıldığında uçan araba fikri gerçeğe bir adım daha yaklaştı.

Okayama merkezli bir araştırma grubu olan Masc, denemeyi drone teknolojisine dayalı olarak Çin’de inşa edilmiş iki kişilik bir uçan araba kullanarak gerçekleştirdi.

Araç önceden programlanmış bir rotada kontrollerde pilotsuz uçtu, dikey olarak 30 metre yüksekliğe çıktı ve ardından yaklaşık üç buçuk dakika boyunca deniz üzerinde saatte 36 kilometre hızla tur attı.

Masc’ın başkanı Kirino Hiroshi, uçan arabaları ticari bir önermeye dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtirken, Ulaştırma Bakanlığı bunun farkında olduğu Japonya’da açık alanda insanlı bir uçan arabanın ilk test uçuşu olduğunu kaydetti.

Uçan arabaların geleceği gerçekten umut verici ve Japonya’daki başarılı test uçuşu, bu fütüristik vizyonu gerçekleştirme yolunda önemli bir adım.