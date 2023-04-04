Steam Deck’in Rakibi Asus ROG Ally İle Tanışın!

Günümüzün en büyük teknoloji firmalarının başında gelen Asus, Steam Deck’in rakibi olarak gösterilen ROG Ally taşınabilir oyun konsolunu tanıttı.

Steam Deck’ten sonra birçok marka kendi taşınabilir oyun konsolları için çalışmalara başlamıştı. Sırasıyla Logitech ve Ayaneo ve Valce bu girişimlerini tanıttı. Bugün ise teknoloji devi Asus, ROG Ally modelini teknoloji dünyasının beğenisine sundu.

Asus ROG Ally, piyasada yer alan en güçlü ve en dayanaklı taşınabilir oyun konsolu sloganı ile raflarda yerini alacak. ROG Ally, 1920*1080 (FHD) çözünürlüğe sahip 120 hz ekran tazeleme hızına sahip bir ekran ile beraber gelecek.

Ayrıca Asus, ROG Ally için AMD ile iş birliği yaparak özel bir işlemci seti geliştirdiğini açıkladı. Şu an için test sonuçları paylaşılmadı ancak Steam Deck’ten daha fazla bir performans vereceği iddia ediliyor.

Tasarım kısmında aynı Steam Deck’te olduğu gibi 7 inçlik bir ekran bizleri karşılıyor ancak bu ekran oldukça ince ve zarif duruyor. Aynı zamanda arka tarafında gelişmiş çift taraflı soğutucu yer alıyor. Bu fanlar tamamen işlemci ile entegre çalışacak ve çok sessiz bir şekilde çalışacak.

Şu an için ülkemizde satışa çıkacağı veya fiyatı konusunda herhangi bir detay paylaşılmadı.

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