Story Studio Uygulaması Tanıtıldı

Snapchat, kullanıcılarının daha rahat video düzenlemesi için bir dizi çalışma başlattı. Bu yapılan çalışmalar ile videolarda daha rahat ses kontrolü, metin ayarlama ve AR lensler kullanılabilecek. Tüm bu işlemleri Story Studio uygulamasıyla beraber kolaylıkla yapabilirsiniz.

Geçtiğimiz Mayıs ayında duyurulan bu uygulama, Amerika ve Kanada’da erken sürüm olarak kullanıcılar ile buluşacak. Snapchat, Story Studio uygulamasını geliştirirken birçok içerik üreticisi tarafından yardım alındığını hatta beraber geliştirdiklerini söyledi. Bu uygulama ile yaptığınız tüm düzenlemeler kolaylıkla Snapchat hesabınıza aktarılabilir. Ayrıca bu uygulama TikTok’un aksine daha fazla içerik barındırıyor.

Ayrıca Snapchat, geçtiğimiz aylarda Spotlight’ın piyasaya çıkmasından bu yana yaklaşık 12000 içerik üreticisine 250 milyon dolardan fazla ödeme yapmayı planladığını duyurdu. Snapchat, en iyi Spotlight gönderilene sahip içerik üreticilerine ayda milyon dolar ödemeye hazır olduklarını belirtti. Ayrıca içerik üreticilerine daha fazla fırsat sunacağını söyleyen Snapchat, bu ödemelerin ne kadar devam edeceği konusunda bir detaya yer vermedi.

Snapchat, TikTok ve Instagram Reels gibi uygulamalar ile büyük bir rekabete girmeyi planlıyor. Özellikle Instagram ve TikTok ile baş etmek gerçekten çok zorlu. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Facebook, kendi uygulamasını kullanan içerik üreticilerine yaklaşık 1 milyar dolar kadar ödeme yapacağını söyledi.

Snapchat Spotligt henüz yeni bir uygulama olmasına rağmen yatırım yapmaya devam ediyor ancak aylık yaklaşık 1 milyar kullanıcısı bulanan TikTok ile başa çıkması için çok fazla şey yapması gerekiyor.

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