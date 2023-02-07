Tablet Dünyasına OnePlus Pad Geliyor!

Teknoloji markalarından OnePlus, kısaca Pad olarak adlandırılan ilk tabletini bugün teknoloji dünyasına tanıttı.

Dimensity 9000 yonga seti, 8 GB RAM ve 128 GB UFS 3.1 depolama ile birinci sınıf tablet segmentine giriyor, ilk kez piyasaya giriş yapacak bir marka için oldukça iddialı bir giriş. Aynı zamanda farklı bir tasarıma sahipti, bu nedenle onu asla başka bir yapımcının listesiyle karıştırmazsınız.

Öncelikle, OnePlus Pad, 3:2 ve 4:3 arasında oturan alışılmadık bir 7:5 en-boy oranlı ekran sunuyor. 144 Hz’e kadar çıkan değişken yenileme hızına sahip 11,61 inç 2800×2000 piksel IPS LCD ekran ile beraber geliyor. Arkada 4K video özellikli bir 13 MP kamera yer alıyor. Ön tarafta da 8MP 1080p kamera bulunuyor.

OnePlus Pad’in, tabletin her köşesi için bir tane olmak üzere, Dolby Atmos desteğine sahip dört hoparlörü vardır. Ekran Dolby Vision’ı destekliyor. Bu da muazzam bir ses deneyimi sunuyor.

OnePlus Pad’in içinde 14 buçuk saatlik video akışı ve 1 aylık bekleme süresi için iyi olan 9.510mAh’lik bir bataryası var. 67 W SuperVOOC hızında şarj oluyor ve OnePlus, 80 dakikada tam şarj olur. OnePlus, tabletin internete erişmek için telefonun ağ bağlantısını kullanma seçeneği de dahil olmak üzere Pad ve OnePlus akıllı telefonlar arasında kesintisiz geçişler sunuyor.

Ek bir Manyetik Klavye, bir Folyo kılıf ve OnePlus Pad’de not almak ve çizim yapmak için bir kalem olan OnePlus Stylo‘yu ekstra satın alabileceksiniz. Fiyatı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

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