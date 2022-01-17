Tarform, Şık Motosikletlerini Görücüye Çıkarıyor

İlk elektrikli motosiklet serisinin tasarımını açıkladıktan beş yıl sonra Tarform, ürünün ABD’deki ilk teslimatlarına başladı. Şirket, koronavirüs pandemisiyle yakından bağlantılı bazı aksilikler yaşadı. Ancak ürünü ilk müşterilerine teslim etmek için yeterince geri döndü gibi görünüyor. Brooklyn, New York merkezli şirket, elektrikli motosikletin mevcut elektrikli bisikletlerden çok farklı; ısmarlama, el yapımı bir ürün aldığını söylüyor.

Tarform’un tasarım ve mühendislik ekipleri; e-bisikletin spor yaptığı mevcut benzersiz tasarıma ulaşmadan önce binlerce tasarım kaydetti. Şirket, son birkaç yılda öngörülemeyen zorlukların etrafından dolaşmanın yanı sıra; teknoloji ve sürdürülebilirlik etrafındaki sınırları zorladığını söylüyor. Tedarik zincirindeki aksaklıklar, şirketin üretim hedefini tutturmasına da zarar verebilirdi.

Tarform Luna Racer Edition ve Scrambler Edition; şirket tarafından piyasaya sürülen ilk model seti olarak karşımıza çıkıyor. İki model için ön siparişler 2020’de başladı. 42.000 dolar fiyat etiketine sahip Tarform Founder Edition elektrikli bisikletler, üretim için planlanan ilk el yapımı modellerdi ve ilk üniteler Barber Vintage Motor Sporları Müzesi’nde görücüye çıktı.

Tarform elektrikli bisikletleri, 193 km/sa maksimum hız ve 193 km menzil sunarken, 10 kWh pil, DC Hızlı şarj olmamasına rağmen Seviye 2 hızlı şarjı destekliyor. Bisiklet 200 kg ağırlığında ve muazzam fiyat etiketini haklı çıkarmak için kendine özgü akustik özelliklerle birlikte geliyor.

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