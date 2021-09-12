Apple Açıkladı: Motosiklete iPhone Bağlamayın! Garanti Dışı Kalabilir!

Apple bir süredir alternatif şikayetleri ve olası sorunları dinleyerek konulara dair farklı çözümler düşünüyor. Apple destek formu üzerinden yaptığı açıklamalarda pek çok iPhone’un kamerası motosikletler yüzünden zarar görüyor diyor. Açıklamalara göre cihaz yüksek titreşime maruz kalırsa kamera sisteminin mekanizmasına zarar verebiliyor ve bu nedenle de fotoğraf kalitesi düşmüş oluyor. Özellikle motosiklet gibi araçlarda kameralar ciddi zararlar görebiliyor.

Geçen sene Apple, manyetik aksesuar sistemi MagSafe’i tanıtmıştı. Bu yılın başlarında ise şirket, bazı manyetik aksesuarların optik görüntü sabitleyici ve kapalı döngü otomatik odak özelliklerine sahip telefonların kameralarında sorun yaratabileceğini açıklamıştı. Yeni iPhone’ların piyasaya sürülmesine çok az kala şirketten kamera sorunları hakkında yeni bir uyarı geldi.

Apple’ın resmî destek forumunda yapılan bir paylaşım, iPhone’ları yüksek titreşime maruz bırakmanın cihazdaki kamera sistemine zarar verebileceğini açıkladı. Bu riski en çok artıran şeylerden biri ise iPhone’ları motosiklet gidonuna sabitlemek.

Motosiklet Gidonundaki Titreşimler Doğrudan Telefonun Kamerasını Bozuyor

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre iPhone modellerindeki yüksek titreşim durumu pek çok aksamı bozuyor. Fotoğraf çekerken bile telefonu hareket ettirdiğinizde görselin bulanık çıktığını görüyorsunuz. Bir de bunu sürekli motor titreşimine maruz bırakmak olası sorunlara yol açabiliyor. Apple, bundan kaçınmak için verdiği tavsiyelerde sıkça yapılan bir hatadan bahsediyor: iPhone’ları çekim için motosiklet gidonuna sabitlemek. Bu telefonlar aksiyon kamerası olmadığı için tekerleklerden alınıp gidondan iletilen yüksek titreşim, telefonun oynar kamera yapısına zarar veriyor. Şirket, aynı sorunu elektrikli scooter’ların da yaratabildiğini; bu yüzden bu taşıtlara binerken cihazların cepte ya da çantada taşınmasının daha uygun olduğunu söylüyor.