TCL, Altı Yeni Android Tableti CES 2022’de Tanıttı!

TCL bugün yeni telefonlar, TV’ler, dizüstü bilgisayarlar, akıllı ev aletleri ve birkaç yeni Android tablet ile bir mega lansman etkinliği düzenledi. Bütçeyi hedefleyen Tab 10L ve Tab 8 4G’nin yanı sıra gözleri yormayan özel mat dokulu ekrana sahip yepyeni Nxtpaper 10S var. TCL ayrıca Tkee Mini, Mid ve Max ile üç yeni çocuk tabletini de görücüye çıkardı.

TCL Nxtpaper 10s

TCL’nin Nxtpaper 10s modeli, 1200×1920 çözünürlüğe sahip 10.1 inçlik bir IPS paneliyle birlikte geliyor. Buradaki ilginç kısım, ekranın daha geleneksel parlak yüzey yerine mat bir yüzeye sahip olması; bu da daha az göz yorgunluğu ile daha rahat bir izleme deneyimine dönüşmesi gerekiyor.

Ayrıca 10S’deki ekran TUV sertifikalı ve TCL; mat kaplamasının normal parlak ekranlı cihazlara kıyasla mavi ışık emisyonlarını %50’nin üzerinde azalttığını iddia ediyor. TCL, doğal renk üretimi ve net görüş açıları vaat ediyor. 10’lardaki ekran ayrıca basınca duyarlıdır ve isteğe bağlı T-Pen aktif ekran kalemi ile çalışıyor.

Nxtpaper 10s başka bir yerde bir MediaTek Helio P23 yonga seti; 4GB RAM ve microSD kart yuvası aracılığıyla 64GB depolama alanı getiriyor. Önde 5 MP’lik bir selfie kamerası; arkada ise 8 MP’lik bir lens ve bir LED flaş modülü yer alıyor.

USB-C aracılığıyla 18W’a kadar hızlarda şarj olan 8.000 mAh pil vaat ediyor. Tablet, kutusundan çıktığı andan itibaren Android 11’i başlatıyor. Ayrıca geniş bir eğitim ve eğlence içeriği kitaplığı sunan; özel bir TCL Çocuk modu ile birlikte geliYOr.

TCL ayrıca isteğe bağlı tip ve kapaklı kılıfların yanı sıra; bir yazı defteri aksesuarı da sunuyor. TCL Nxtpaper 10s; Ethereal Sky ve Dark Grey renk seçenekleriyle ve 249 dolar fiyatla görücüye çıktı.

TCL Tab 10L

TCL Tab 10L, 10.1 inç HD+ ekran ve MT8167B yonga seti ile; daha bütçe dostu bir seçenek. Ayrıca ağır ders kitaplarının yerini alması ve bir medya tüketim cihazı olmasını hedefliyor. 2GB RAM ve microSD ile genişleyen 32GB dahili depolama alanına sahip.

4.080 mAh pil ve yazılım tarafını kapsayan Android 11 işletim sistemi de var. Ayrıca ön ve arkada iki adet 2MP kameranın yanı sıra bir kulaklık jakı da yer alıyor. TCL Tab 10L, tek bir Prime Black rengiyle geliyor ve 99 dolara perakende satış yapacak.

TCL Tab 8 4G

Tab 8 4G, Tab 10L’nin 8 inç 800x1280px IPS ekrana sahip daha kompakt bir versiyonu. Yine microSD yuvasıyla genişleyebilen 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip bir MT8766B yonga setiyle geliyor. 2MP selfie kamerası ve 5MP arka kameranın yanı sıra 4.080 mAh pil ve yazılım tarafını kapsayan Android 11 işletim sistemi vaat ediyor. Prime Black renk seçeneğiyle gelen tablet, 129 dolar fiyat etiketine sahip.

TCL Tkee Max, Mid ve Mini

Çocuklara yönelik tablet üçlüsü 10, 8 ve 7 inç boyutlarında geliyor. Ek koruma için sert plastik bir kaplamaya sahip ve tümü parlak sarı renkte. Ayrıca çizim ve yazı için Tkee kalemleri ile birlikte geliyor. Bunlar, 1/2 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip MediaTek MTK8167B işlemci vaat ediyor.

Max modeli, Mid’de olduğu gibi 4.080 mAh pil ile gelirken, Mini’de 2.580 mAh pil yer alıyor. Mini model Android 10’u (Go sürümü) getirirken, iki büyük sayfa tam teşekküllü Android 11 işletim sistemine sahip.

Tkee serisi Mini için 89 dolardan, 4G LTE destekli Mid için 149 dolardan ve Max için 119 dolardan başlayan fiyat etiketlerine sahip.