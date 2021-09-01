Teclast Tbolt 20 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Teclast, Tbolt F15 Pro ve Tbolt 10 DG’nin kardeşj olarak yeni ve güçlü bir dizüstü bilgisayarı piyasaya sürdü – Tbolt 20 Pro. Yeni piyasaya sürülen Tbolt 20 Pro dizüstü bilgisayarın parçası olan birkaç gelişme var.

Intel i5-8259U işlemci, 15,6 inç Full HD Mat IPS ekran ile birlikte geliyor. 8GB LPDDR4 RAM, 256GB depolama, çift ısı borusu ve süper sessiz soğutma sunuyor. Dizüstü bilgisayar, karanlık bir ortamda daha iyi kullanılabilirlik için arkadan aydınlatmalı bir klavyeye sahip.

Teclast Tbolt 20 Pro, 2,8 GHz Turbo Boost sunan Intel Core i5-8259U işlemci ile güçlendirilmiş. Birden fazla görevi aynı anda ve etkili bir şekilde işlemek için dört çekirdek ve 8 iş parçacığı var.

28W TDP derecesine sahip enerji tasarruflu bir işlemci ve 128MB eDRAM ile yoğun grafiklerin üstesinden gelmek için dahili olarak 55W maksimum Iris Plus Graphics 655 mevcut. Ayrıca, çoklu görevi geliştirmek ve bol depolama sunmak için Teclast, 8 GB LPDDR4 RAM ve 256 GB SSD depolama ekledi. Kolay depolama genişletmesi için ayrı bir SSD yuvası da bulunuyor.

Genel sistem verimliliğini artıran ve soğutmayı iyileştiren çift ısı borularının yardımıyla verimli ısı dağılımı bulunuyor. İyi bir ekrana sahip olmayan bir dizüstü bilgisayar hiç de hoş değil. Bu nedenle şirket, 1.920 x 1.080 piksel çözünürlüğe sahip 15,6 inçlik bir ekran ekledi.

Metal çerçeveli gövdesiyle Teclast Tbolt 20 Pro 1,8 kg ağırlığında ve dokunmatik yüzey 133 x 87 milimetre boyutlarında. 55Wh pilin varlığı, iyi bir uzun ömürlü pil yedeği sunuyor. Güzel tasarımlı dizüstü bilgisayar yalnızca uzay grisi renginde satışa sunuluyor. Müzik dinlerken ve video izlerken daha zengin ve net ses için dört hoparlör vaat ediyor.

Teclast Tbolt 20 Pro, 2x USB 3.0 ve 2x Type-C bağlantı noktalarıyla kusursuz bağlantı sunuyor. Bağlantı noktaları veri aktarımını, PD hızlı şarjı ve DisplayPort video ses çıkışını desteklediğinden bunlar tüm ihtiyaçlarınızı kolayca yönetebiliyor. Bunların dışında bir kulaklık jakı, microSD kart bağlantı noktası, DC Gücü ve Kamera Kilidi var. Cihazın fiyatı henüz açıklanmadı.

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