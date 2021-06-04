Teclast TBOLT F15 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Teclast, uygun maliyetli bir şekilde harika görünümlü dizüstü bilgisayarlar sunan Çinli bir dizüstü bilgisayar üreticisidir. Bu yıl piyasaya sürülen Teclast F7 Air’in başarısının ardından şirket, daha şık bir model olan Teclast TBOLT F15 Pro ile tekrar geri döndü. Eşsiz metal gövde tasarımı ve temel donanımıyla, bunun piyasadaki bazı pahalı Ultrabook’lara yakın bir rakip olacağını umuyoruz.

Cihazın daha zarif tasarımı, bu yeni TBOLT F15 Pro’yu basit ve aynı zamanda güçlü bir dizüstü bilgisayarı seven diğer herkesin favorisi yapacak. Temel donanım sayesinde, cihaz her türlü yükün altından rahatlıkla kalkabiliyor. Ayrıca, düşük-orta grafik ön ayarlarında bazı modern AAA oyunlarını oynamak için kullanılabiliyor. Öyleyse, bu harika bilgisayarın neler sunduğuna bir göz atalım.

Teclast TBOLT F15 Pro

TBOLT F15 Pro, TBOLT 10 DG ile birlikte gelen çok güçlü i7 CPU’ya kıyasla bir düşüş olan 10. nesil Intel Core i3-1005G1‘i kullanıyor. Ancak Intel’in Turbo Boost ve Hyper-Threading ile eşleştirilmiş 10nm çipi, günlük görevleri yerine getirebilen güçlü bir CPU’dur. 2 çekirdekli 4 iş parçacıklı işlemci, yalnızca 15W‘lık bir TDP ile her bir iş parçacığında 3.4 GHz’e kadar çıkabiliyor. 4MB önbellek, işlemciyi meşgul tutmak için yeterlidir.

Cihaz Intel Tümleşik GPU kullanıyor ve evet, Intel GPU’lar sonunda AAA oyun oynama konusunda da iyi. GPU, Adobe Photoshop ve Premiere ile de çalışabilir. GPU, 900MHz’e kadar çıkabiliyor ve 60Hz 4K monitör/projektörü kolaylıkla çalıştırabiliyor.

Ekrana gelince, cihaz 1920×1080 çözünürlüğe sahip 15,6 inç FHD IPS panel ile donatılmış olarak geliyor. Minimal çerçeveler ve 2.5D kavisli kenarlar, birinci sınıf bir görüntüleme deneyimi sağlıyorr.

Bellek ve Depolama

TBOLT F15 Pro, 12 gig LPDDR4 RAM ve 256 gig yüksek hızlı SSD ile donatılmış. Bu yapılandırma, minimum yükleme süreleri ve geliştirilmiş performans sağlıyor. Kullanım ömrü boyunca, depolamanın yeterli olmadığını düşünüyorsanız, depolama alanınızı genişletmek için Micro SD yuvasını kullanabilirsiniz. Bu form faktörüne sahip cihazlarda yerleşik RAM veya SSD’yi yükseltmek zor (veya imkansız) olabilir.

Tasarım ve Pil

Daha önce de belirtildiği gibi, cihaz şık bir tasarıma sahip ve metal, bu ince ve hafif dizüstü bilgisayarın gücüne katkıda bulunuyor. Cihaz, daha iyi soğutma için çift 8 mm bakır ısı borusu ve tek bir soğutma fanı kullanıyor. Fanın alt profili, yoğun yüklerde gürültüyü en aza indiriyor. Çıkarılabilir olmayan 53.58Wh pil, gününüzü geçirmeniz için fazlasıyla yeterli diyebiliriz.

Bazıları, dahil edilen klavyenin seyahat mesafesini, rekabetteki benzer modellere kıyasla biraz kısa bulabilir. Ancak Teclast, kısa klavye hareketinin cihaz kalınlığını mümkün olduğunca düşürmek için olduğunu iddia ediyor. Ancak bu eksiklik, büyük ve duyarlı ekranın eklenmesiyle telafi ediliyor.

Yazılım ve Bağlantı

F15 Pro bu alanda gerçekten parlıyor. Cihaz, Windows 10 ve Microsoft Office ile geliyor. Bunlar, cihazın fiyatı düşünüldüğünde iki harika ekleme diyebiliriz. Bağlantıya gelince, bu tamamen farklı bir hikaye. Bağlantı noktası seçimi, cihazın birincil hedef olarak bağlantıya sahip olduğunu gösteriyor. F15 Pro aşağıdaki bağlantı noktalarıyla birlikte geliyor:

2 adet USB 3.0 bağlantı noktası.

1x Tip-C bağlantı noktası.

Gigabit Ethernet bağlantı noktası.

HDMI.

3.5mm Ses Jakı.

Mikro SD genişletme yuvası.

Diğer bağlantı seçeneklerine gelince, cihaz AC çift bantlı Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 ile donatılmış. Bir web kamerası da görüntülü aramalar için standart olarak geliyor.

Fiyat

Teclast TBOLT F15 Pro, yalnızca 489,99 dolar gibi etkileyici bir fiyat etiketi ile satılıyor. Sunduğu avantajlara göre sahiden de piyasanın canını okuyacak gibi duruyor.