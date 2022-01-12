Tecno POP 5 LTE Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Transsion Holdings yan kuruluşu Tecno Mobile nihayet son bütçe akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Tecno POP 5 LTE olarak adlandırılan cihaz, POP 4’ün üst modeli olarak geliyor. Giriş seviyesi akıllı telefonun ilk olarak; Kasım 2021’de Pakistan ve Filipinler’de piyasaya sürüldüğünü belirtmekte fayda var.

Tecno POP 5 LTE

POP 5 LTE, son derece uygun fiyat etiketini korurken, önceki modellerinin bütçe görünümüyle devam ediyor. 1600 x 720 piksel HD+ çözünürlüğe sahip; 6,52 inçlik iyi bir nokta çentikli ekran vaat ediyor.

Ekran ayrıca 20:9 en boy oranı, 480 nit parlaklık ve 120Hz dokunmatik örnekleme hızı ile geliyor. Ayrıca ekran panelini kaplayan 2.5D kavisli bir cam var. Su damlası çentik tasarımı, cihaz için %90 ekran-gövde oranı sağlıyor.

POP 5 LTE, yerleşik 32 GB depolamaya sahipken 2 GB RAM ile eşleşmiş 2 GHz Dört Çekirdekli MediaTek Helio A25 işlemci tarafından destekleniyor.

Şirketin zaman içinde daha yüksek bir bellek modeli yayınlamasını bekliyoruz. Ancak yine de microSD ile 256GB’a kadar genişletebileceğiniz 32GB’lık depolama ile şimdilik idare edebilirsiniz.

Tecno’nun HiOS 7.6 ile özelleşmiş Android 11’i (Go Edition) çalıştırıyor. Telefon ayrıca, 31 güne kadar bekleme süresi ve 48 saate kadar video oynatma vaat eden 5000mAh büyük bir pil vaat ediyor.

Ayrıca IPX2 dereceli su sıçramasına karşı dayanıklı bir tasarımın yanı sıra 3,5 mm ses jakıyla geliyor. Telefonda 4G VoLTE, FM Radyo, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0 ve GPS desteği de var. Ice Blue, Deepsea Luster ve Turquoise Cyan desteğiyle gelen telefon, 85 dolar fiyat etiketine sahip.