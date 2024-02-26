Tecno Pova 6 Pro Geliyor

Tecno Pova 6 Pro resmi olarak selefinin oyun planını takip ediyor; ilginç bir tasarıma ve fiyatına göre etkileyici özelliklere sahip, oyun odaklı bir telefondur. Tecno Pova 6 Pro, 8 GB veya 12 GB RAM ile eşleştirilmiş 6nm Dimensity 6080 çipine sahiptir. Çip, iki adet 2,4 GHz Cortex-A76 çekirdeği ve altı adet 2,0 GHz Cortex-A55s bilgi işlem biriminden oluşan sekiz çekirdekli bir birimdir. Mali-G57 MC2 grafikleri yönetir.

Tecno Pova 6 Pro Dimensity 6080 işlemcisini barındırıyor

Öncelikle Pova 6 Pro, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç FHD+ AMOLED ekrana sahip. Pova 6 Pro, 70W şarj ve 10W ters şarj desteğine sahip devasa bir 6.000mAh pil getiriyor. İster Göktaşı Grisi ister Kuyruklu Yıldız Yeşili olsun, Pova 6 Pro, Tecno’nun Dynamic-Tech Design olarak adlandırdığı yarı şeffaf bir tasarıma sahiptir. Telefonun şeffaf arka yüzeyinin altında hassas bir litografi dokusu ve Dinamik Işık Efekti adı verilen bir dizi LED bulunur.

Kamera dizisindeki üç lensten birini çevreleyen Dynamic-Eye ve pervane şekilli bir LED şerit olan Dynamic-Light efektinin kendisi var. Toplam 210 LED ve 9 aydınlatma modu ile 101 kullanıcı tanımlı efekt arasından seçim yapılabilir. Tecno Pova 6 Pro’nun üç kamerası var ama gerçekten anlamlı bir katkıda bulunacak tek kamera vardır. Bunlar, 3x yakınlaştırma işlevi gören 108 MP’lik bir ünitedir. Arkaya bakan diğer birimler 2 MP derinlik sensörü ve bir ‘Yapay Zeka kamerası’dır. Ön tarafta, kendi çift tonlu LED flaşına sahip 32 MP’lik bir selfie var.