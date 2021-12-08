Tim Cook, Çinlilerle gizlice 275 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

Yeni bir rapora göre Apple CEO’su Tim Cook, Çinli yetkililerle “gizlice” 275 milyar dolardan fazla bir anlaşma imzaladı. Rapor Apple’ın Çin ekonomisini ve teknolojik yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olmayı vaat ettiğini de ekliyor.

Beş yıllık anlaşma, Apple’a karşı düzenlenen eylemleri iptal etmek için; 2016 yılında Çin’i ziyaret etmesiyle gerçekleşti. Milyar dolarlık anlaşma, şirkete karşı düzenleyici eylemlerin muafiyetlerle feshedilmesini ve ülkedeki önemli yatırımlar; iş anlaşmaları ve işçi eğitimi karşılığında Çin pazarına erişim sağlanmasını içeriyordu.

Tim Cook, Çin hükümetiyle şahsen beş yıllık bir anlaşma yaptı. Görünüşe göre birkaç Apple yöneticisi; Çin’deki kötü tanıtım ve şirketin, Apple’ın yerel ekonomiye yeterince katkıda bulunmadığına inanan; Çinli yetkililerle olan zayıf ilişkisinden endişe duyuyordu.

Tim Cook’un Apple Pay, iCloud ve App Store’a yönelik tehditler konusunda Çin’de “yetkililere kişisel olarak lobi yaptığı” da söylentiler arasında. Yetkilileri yumuşatmaya çalışan Apple, Didi Chuxing’e 1 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyurdu.

Kısa bir süre sonra Tim Cook, Apple COO’su Jeff Williams ve hükümet işleri başkanı Lisa Jackson ile birlikte; Çin Komünist Partisi’nin merkez merkezi Zhongnanhai’de üst düzey hükümet yetkilileriyle bir araya geldi.

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