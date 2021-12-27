Togg Yerli Otomobil Çalışmalarını Hızlandırdı!

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun Bursa’nın Gemlik ilçesindeki fabrikasında çalışmalar son hızla devam ediyor. Üretim hatları için robotik üretim entegrasyon çalışmalarına da başlandı. Togg, yeni yerli otomobil 2023 yılında piyasaya sürecek.

Ülkemizde teknoloji çalışmaları son gaz devam ediyor. Bugün itibariyle Togg’dan yeni bir açıklama geldi. İlk seri aracını 2022 yılının son çeyreğinde üretime geçirecek olan Togg, ilk olarak ülkemizde daha sonra ise Avrupa’da satışa sunulacak. Togg’un ‘Yeniliğe Yolculuk‘ hedefinin çekirdeği olan Gemlik Tesisi’nin inşaatında hızla sona yaklaşılırken, boyahane ve gövde bölümlerinin hat kurulumu ile robotik üretim entegrasyon çalışmalarına da başlandı.

Togg’un Gemlik Tesisleri‘nde, üretim hattı kurulumu çalışmaları başlamış olan gövde binasında gerçekleşen toplantıda konuşan Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, planlar dahilinde yol aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

Akıllı cihazımızı geliştirirken verdiğimiz her sözün arkasında durarak, yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. ‘Yüzde 51 yerlilik oranı’ dedik, tedarikçilerimizin yüzde 75’ini Türkiye’den seçerek, 51’i yakaladık, üzerine çıkmayı hedefliyoruz. ‘Marmara Bölgesi’nde üretim yapacağız’ dedik, Gemlik’i mobilitenin kalbi yaptık. ‘Akıllı cihazımız değil, üretimimiz de temiz olacak’ dedik, Avrupa’nın en temiz tesislerini kurduk. ‘Pandemiye rağmen gecikme olmaz’ dedik, tesislere başlama tarihimizde şaşma olmadı, planlarımız çerçevesinde ilerliyoruz. İstihdamı bölgemizden sağlayacağımızı belirtmiştik, yeni yılın ilk haftalarında sayıları 240’a ulaşacak teknisyen ve operatör ihtiyacımızı bölgemizden sağladık. ‘Yerlileştirme hedeflerimiz var, planlarımız hazır’ dedik, Ankara’da Teknoloji Araştırma Merkezimizi, Gebze’de prototip atölyemizi hayata geçirdik. ‘Fiziki testlere 2021 üçüncü çeyrekte başlayacağız’ dedik, başladık. 3 boyutlu modellerle simülasyonları tamamladık. Araç güvenliği ve dayanıklılığı tasarım analizlerini bitirdik. Şasi ve güç aktarma gibi geliştirme ve fonksiyon test prototiplerini Türkiye’de üreterek, test merkezlerine gönderdik. ‘Küresel oyuncu olacağız’ dedik, Stuttgart’ta Togg Europe’u kurduk, kullanıcı araştırmalarına başladık. ‘2022 sonunda bataryamız yerli olacak’ dedik, Farasis ortaklığında Siro’yu kurduk. Geçtiğimiz yıl tam bu zamanda, ‘2021 Ekim ayında ekipman kurulumuna başlayacağız’ dedik, başladık. Hızlı ve yaygın alt yapı oluşumuna destek için Togg Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri A.Ş. ile hazırlıklara başladık.”

Togg 2023 Yılına İddialı Girmeyi Planlıyor

Bildiğiniz üzere Togg, Farasis Energy ile beraber bir çalışma yürütüyordu. Yapılan bu ortaklık kapsamında, 30 milyar TL‘lik teşvik alan Siro Silk Road Temiz Enerji Çözümleri A.Ş 2031 yılı itibarıyla yıllık 15 GWs hücre, 20 GWs batarya paketi üretim kapasitesine ulaşacak.

Siro’nun yerli batarya hücresi, modülü ve paketi üretilmesinde öncü olacağını dile getiren Gürcan Karakaş, Türkiye’de hücre Ar-Ge‘si yapacağının da altını çizdi. Karakaş, Siro’nun Türkiye’yle birlikte çevre ülkelerde de otomotiv ve otomotiv dışı sektörlerde iş ortağı olacağını belirtti.

Dünyanın en ünlü otomobil fuarlarından olan CES 2022’de yerli aracımız Togg’da yer alacak. CES, 5-8 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Yapılacak olan CES fuarında Togg’un birçok yeni akıllı ürünü yer alacak.

Togg Yeni Logosunu Tanıttı

Türkiye’nin otomobil markası olma yatırımını sürdüren TOGG, marka isminin ardından logosunu da belirledi. TOGG yeni logo belirleme çalışmaları için uluslararası tasarım ajanslarının katıldığı bir konkur açmıştı.

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka yaratmak; Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg; yeni marka isminin ardından logosunu da belirledi.

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