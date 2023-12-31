Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Toyota Elektrikli Araç Modeli bZ3 İçin İkinci Geri Çağırmasını Gerçekleştiriyor Teknoloji Haberleri Toyota Elektrikli Araç Modeli bZ3 İçin İkinci Geri Çağırmasını Gerçekleştiriyor Fatih Kuruçay 13 Görüntüleme 0

Çinli ortak girişim FAW Toyota, elektrikli araç modeli bZ3’ün ikinci büyük geri çağırma işlemiyle, batarya yönetim sistemi kaynaklı sorunlara karşı önlemler almaktadır. Bu geri çağırma, aracın pil kapasitesi hakkında yanlış tahminlerde bulunması ve bazı durumlarda hiç uyarı vermeden güç kaybetmesi sorunlarına çözüm getirmeyi amaçlamaktadır.

Toyota 25.815 elektrikli aracı geri çağırdı

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi’nin web sitesinde yer alan açıklamaya göre, FAW Toyota, bZ3 modelindeki 25.815 elektrikli aracı geri çağırmıştır. Sorunun kaynağı, aracın batarya yönetim denetleyicisinin yanlış programlanmasıdır. Bu yanlış programlama, özellikle tam olarak şarj edilmemiş ve yüksek hızlarda kullanılan araçlarda kalan güç tahminlerinde önemli sapmalara yol açmaktadır.

Geri çağırma süreci, bZ3 modelindeki araçların ekranlarındaki hatalı kalan pil tahminlerine ek olarak, aşırı sıcaklık düşüşü veya artışı gibi durumlarda herhangi bir düşük şarj uyarısı olmadan tamamen güç kaybedebilecekleri belirtilmiştir. Bu durum, özellikle yüksek hızlı seyahat eden ve tam şarj yapma alışkanlığına sahip kullanıcıları etkilemektedir.