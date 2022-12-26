TSMC, Apple’ın 3nm yonga setlerini önümüzdeki hafta üretmeye başlıyor

DigiTimes‘tan yeni bir rapor, TSMC’nin Fab 18’de 3nm çip üretimini başlatmaya hazır olduğunu ve elbette en büyük TSMC müşterilerinden biri olarak Apple‘ın en son teknolojinin avantajlarından ilk yararlanan kişi olacağını iddia ediyor. Bu, önceki raporlarla uyumlu ve Apple, 2023’te yeni nesil cihazlarını bir M2 Pro çip ile yükseltme yolunda görünüyor.

Söylentiler, TSMC’nin 29 Aralık’ta Güney Tayvan Bilim Parkı’nda 3nm çip üretiminin başlangıcını kutlamak ve bir bütün olarak 3nm silikon üretimini genişletme planlarını detaylandırmak için bir etkinlik düzenleyeceğini gösteriyor.

Mevcut raporlar, Apple’ın yakında çıkacak olan MacBook 14 ve MacBook 16, Mac Studio ve Mac mini‘de TSMC’nin 3nm düğümüne dayalı M2 Pro çipini uygulamayı planladığını söylüyor. A17 Bionic ve M3 çipi, muhtemelen TSMC’nin geliştirilmiş 3nm üretim sürecini temel alacaktır.