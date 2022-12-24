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Tesla, 4nm çip siparişi için Samsung yerine TSMC’yi seçti

Ahmet Ekinler

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Tesla, 4nm çip siparişi için Samsung yerine TSMC'yi seçti

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DigiTimes Asia, Tesla’nın 4nm çip üretimi için TSMC ile büyük bir anlaşma yaptığını bildirdi. Eğer bu yapılan anlaşma gerçekse ki genelde gerçek olur, Tesla en büyük 7 TSMC müşterisi arasına girmiş olacak.

Bahsi geçen ve 4nm mimarisine dayanan çipler Tesla’nın gelecekteki sürücüsüz donanımı için kullanılacak ve TSMC’nin Arizona’daki yeni fabrikasında seri üretim 2024 yılında başlayacak. Aynı fabrikanın 2026’da 3nm üretim mimarisi ile yonga setleri üretmesi ve Apple’a da ürün sağlaması planlanıyor. Bittiğinde, Arizona tesisi şirket için 10 milyar dolardan fazla gelir elde etmesini sağlayacak.

Sonuç olarak, Samsung’un çip üretim işi ile TSMC arasındaki fark daha da büyüyecek. Koreli şirket kısa süre önce amiral gemisi yonga setleri için büyük bir müşteri olarak Qualcomm’u kaybetmişti. Bu şirket için ikinci büyük darbe olacaktır.

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KaynakArenaev

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