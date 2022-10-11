Tüm Apple Cihazlarına USB-C Desteği, 2024’te Gelecek!

Avrupa Birliği tarafından yakın tarihli bir yasa, Apple’ı iPhone’u şarj etmek için bir USB Type-C bağlantı noktası benimsemeye zorladı. Şimdi ise Cupertino merkezli teknoloji şirketinin diğer ürünler için de USB-C bağlantı noktalarını benimseyeceği ortaya çıktı.

Son raporlar, Apple’ın 2024 yılından itibaren tüm AirPods modelleri ve Magic Keyboard ve Magic Trackpad gibi Mac aksesuarları için USB-C bağlantı noktalarına geçeceğini iddia ediyor.

Mark Gurman, Apple’ın ürünlerinin çoğuyla 2024’ün sonlarında mevzuatın uygulama tarihini geçeceğine inanıyor. Gelecek yıl piyasaya sürülecek olan iPhone 15, bir USB Type-C bağlantı noktasıyla birlikte gelirken, iPad’in bu yılın sonuna kadar USB-C’ye geçmesi bekleniyor.

Tüm AirPods modellerinin yanı sıra Magic Mouse, Magic Keyboard ve Magic Trackpad‘in yeni sürümler yayınlandığında geçiş yapması gerekeceğini belirtiyor. Önümüzdeki yıl yeni bir iMac ve bir Mac Pro da dahil olmak üzere birkaç büyük Mac güncellemesi bekliyor.

Ayrıca cihazlarında USB Type-C bağlantı noktasına geçmenin Avrupa pazarında yasaklanmamak için geçici bir çözüm olacağı söyleniyor. Sonunda, şirket tamamen endüktif şarja geçmeyi hedefliyor.