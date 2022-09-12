Türk Telekom Yerli eSIM İçin Hazır!

Ülkemizin GSM operatör devi Türk Telekom, yüzde yüz yerli üretim olan eSIM hizmetini kullanıma sunmayı planlıyor.

Dünya genelinde fiziksel olarak taşınan SIM kartlar artık yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Ülkemizde bu kapsamda birçok çalışma gerçekleştiriyor. Çalışmalar sonucunda ilk olumlu haber Türk Telekom tarafından geldi. Şöyle ki geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPhone 14 modelinde bile birden fazla eSIM desteği bulunuyor. Bu da bizlere önümüzdeki dönemde eSIM’in hayatımıza gireceğe benziyor.

Önümüzdeki dönemde sürekli olarak karşımıza çıkan olan eSIM, Türk Telekom şirketi tarafından yüzde yüz yerli olarak üretilecek. Bu durum bizimde teknoloji dünyasının gelişmelerine ayak uydurduğumuzun önemli bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Türk Telekom’un eSIM avantajları, müşteriler tarafından ücretsiz bir şekilde ve numaradan değiştirilmeden kullanılabilecek.

eSIM, insanların kullandığı neredeyse tüm teknolojik ürünlerde kullanılabiliyor. Özellikle giyilebilir teknoloji ve elektrikli araçlarda karşımıza daha çok çıkacak olan eSIM, Türk Telekom tarafından tamamen ücretsiz ve yerli bir şekilde kullanıma sunulacak.

Gelişen dünya ile beraber birçok teknolojik ürün hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olacak. Özellikle bize sağladığı kolaylıklarla ön plana çıkan teknolojiler, daha yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Dijital yapısı nedeniyle kaybolma ya da çalınma riskleri taşımayan ve fiziksel bir SIM karta ihtiyaç olmadığı için kart değişimi gereksinimini ortadan kaldıran eSIM, aynı zamanda çevre dostu olma özelliği de taşıyor. Türk Telekom’un bu hareketinden sonra diğer operatörden de bu alanda çalışmalar yapılması bekleniyor.

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