Turkcell Sim Kart Fiyatları 2022

Cep telefonlarımızın hayatın ayrılmaz bir parçası olduğu bu dönemde, telefonların vazgeçilmez parçaları hatlar veya Sim kartlar da telefon ile ayrılamaz bir bütün oluşturmuş durumda. Bilindiği üzere telefonlarda Sim kartı olmadan arama yapılamaz. Bu sebepten ötürü Türkiye’de en çok kullanılan operatör olan Turkcell’in hat fiyatları 2022 yılının sıkça merak edilen konularından birisi olmayı başardı. Bu Sim kartların çeşitli operatörlerde birçok çeşidi bulunmakla birlikte kullanıcılar tarafından belli bir ücret karşılığında satın alınılıyor.

Turkcell sim kart fiyatları yeni yılda güncellenmiştir. Yeni bir Turkcell hattı almak istiyorsanız gözden çıkarabileceğiniz miktar 130-145 TL arasında değişebiliyor. Ancak bilindiği gibi bayiliklerde serbest piyasa koşulları geçerli. Bu nedenle daha farklı fiyatlara da hat almak mümkün.

Ayrıca Turkcell hat fiyatları bazı vergilere tabi tutuluyor. Diğer vergiler, harçlar, fonlar, özel iletişim vergisi gibi vergilerin üzerine %18’lik bir KDV ekleniyor.

Ancak eğer faturalı hat satın alacaksanız bazı kolaylıklar sağlanıyor. Eğer hattınız faturalı ise bazı indirimlerin yanında 12 aylık bir taksitlendirme imkânı da var.

Ayrıca bütün hatlar için telsiz kullanım ücreti bulunmaktadır. Telsiz kullanım ücreti her ay 3.1 TL olarak alınır. Eğer hattınız faturalıysa bu ücret faturanıza yansıtılacaktır.

Turkcell Sim Kart fiyatı 145 TL’dir ve günceldir.

Ayrıca bkz: Turkcell Bedava İnternet 2022