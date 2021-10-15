Türkiye’de Görme Engelliler Teknolojiye Kavuşuyor!

Türkiye’nin önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinden biri olan Türk Telekom; görme engellilere erişilebilir bir dijital yaşam sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

En son girişimi olan Telefon Kütüphanesi uygulaması; engellilerin sesli kitaplara ve sanat eserlerine ücretsiz olarak erişmelerini sağlıyor. Ayrıca para tanıma ve ilaç barkod okuma özellikleri ile hayatlarını kolaylaştırıyor.

Diğer uygulaması EyeSense, engelli kişilerin fotoğraf çekmelerini ve çevrelerindeki nesneleri tanımalarını sağlıyor.

,31 Mayıs-30 Temmuz tarihleri ​​arasında Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nde düzenlenen “Resimler Konuşuyor Dijital Sanat Sergisi”nde görücüye çıkan ünlü eserler, artık sesli betimlemeli olarak dijital televizyon platformu Tivibu ve Telefon Kütüphanesi uygulamasından da dinlenebiliyor.

Tivibu platformunda yer alan “Engelsiz Tivibu” klasöründen; tüm kullanıcılar sesli anlatım ve altyazı seçenekleriyle içeriklere erişebiliyor.

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