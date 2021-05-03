Ulefone, Gece Görüş Kamerasıyla Çığır Açıyor!

Ulefone yepyeni bir gece görüş kamerasını satışa sundu. Akıllı telefonunuza aksesuar olarak çalışan son derece portatif cihaz, ceketinize, kemerinize, arka cebinize vb. kolayca takılabilen giyilebilir bir vücut kamerası olarak kullanılabiliyor.

Gece görüş kamerası, düşük ışıklı görüntüler, gece fotoğrafçılığı ve videolar için mükemmel olan Sony STARVIS IMX307 ultra ışığa duyarlı CMOS görüntü sensörüyle birlikte geliyor. 2,9um büyük piksel boyutuna, f/2,0 geniş diyafram açıklığına sahip ve düşük ışıklı bir ortamda kristal netliğinde görüntüler ve videolar çekmenizi sağlayan Full HD 1080P video kaydını destekliyor.

Ayrıca, 116 derecelik ultra geniş açılı bir kamerayla, çevrenizin gözetim ve güvenlik çalışmaları için mükemmel olmasını sağlayan azaltılmış kör noktalar ile önemli ölçüde genişletilmiş bir görüş sunuyor.

Kamera, tamamen karanlıkta bile net görüntüler yakalayabilen 4 yüksek yoğunluklu kızılötesi LED ışıkla donatılmış ve kızılötesi LED ışıklarınızı açıp kapatarak tek renkli ve tam renkli görüntüler arasında serbestçe geçiş yapabiliyorsunuz. Kamerayı kontrol etmek için, kabloya takılı kızılötesi ışık anahtarını kullanabiliyorsunuz. Bu, telefonunuzu çıkarmadan modlar arasında geçiş yapmanızı sağlıyor.

IP66 sertifikasına sahip olduğundan, arada sırada yağmur ve su sıçramasından endişelenmeden dış mekanlarda da kullanabilirsiniz.

Ulefone gece görüşlü giyilebilir vücut kamerası, akıllı telefonunuza bağlanmak için C Tipi bir kablo kullanıyor. Ayrıca, cihazı gömleğinize, cebinize veya kemerinize kolayca kelepçelemek için kullanabileceğiniz bir klips ve 2 metre uzunluğunda kablo ile birlikte geliyor.

Geleneksel bir spor veya gece görüş kamerası size yüzlerce dolara mal olabilirken, Ulefone gece görüş kamerası yalnızca 69,99 dolr karşılığında Full HD 1080P video kaydı sunuyor. Lütfen cihazın bağımsız bir kamera olmadığını, akıllı telefonunuzun bir aksesuarı olduğunu ve Android 7.0 veya sonraki sürümlere sahip herhangi bir akıllı telefonla uyumlu olduğunu unutmayın.