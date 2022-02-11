Ülkelerin Telefon Bağımlılığı Sıralaması Açıklandı!

Dünya genelinde yapılan bir araştırmaya göre, ülkelerin akıllı telefon bağımlılığı sıralaması açıklandı. Yapılan listede Türkiye 8. sırada yer aldı. Listenin genelinde Asya ülkeleri sıklıkla görüldü.

Kanada’da yer alan McGill Üniversitesi’nin araştırma grubu, dünya genelinde 24 ülkeden 34 bin katılımcı ile beraber bir sosyal anket gerçekleştirdi. Yapılan anket sonucu ülkelerdeki telefon bağımlılığı listelendi.

Dünya genelinde Asya ülkelerinde telefon bağımlılığı fazlayken Batı Avrupa ülkelerinde bu sayılar daha az görüldü. Özellikle Çin, Suudi Arabistan ve Malezya dünyada en fazla telefon bağımlılığı olan ülkelerin başında geliyor. Yapılan anketlerde son sıralarda ise Fransa ve Almanya yer aldı. Ülkemiz yapılan anketlere göre listede 8. sırada yer alırken İngiltere ve ABD’nin üzerinde yer aldı.

Ülkemizde ve dünya genelinde son 7 yılda telefon bağımlılığı artmış durumda. Özellikle teknoloji çağının gelmesiyle beraber bu sayıların her geçen gün artmasını bekliyoruz. Ayrıca pandemi süresinde insanların telefon kullanım saatlerinde de ciddi bir artış yaşandı.

Araştırmacılar, akıllı telefon bağımlılığın en çok ergenlik ve gençlik döneminde yer alan insanlar tarafından oluştuğunu açıkladı. Ayrıca listede yer alan ilk 10 ülkede ise yaşlıların da bu sayıyı etkilediği gözlemlendi. Kanada McGill Üniversitesi‘nin yaptığı ankete katılan 34 bin katılımcının yaş ortalaması 28.8 olarak belirtildi. Ülkemizin 8. sırada yer alması, birçok kişi tarafından beklenen bir durumdu.

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