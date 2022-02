The Rings of Power’ın Ana Karakterleri Belli Oldu

Yirmi yıl önce, Peter Jackson’ın Yüzüklerin Efendisi üçlemesi JRR Tolkien’in hikayelerini beyaz perdeye taşıdı. Bu sonbaharda Amazon Prime Video; The Lord of the Rings: The Rings of Power ile Tolkien’in kalbinde yerini alıyor. İlk fragman Pazar gününe kadar yayınlanmayacak olsa da Vanity Fair; The Rings of Power’da olacak ana karakterlerle ilgili ilk detayları paylaştı.

Bu dizi Orta Dünya’nın İkinci Çağında geçtiğinden; LOTR üçlemesindeki olaylar binlerce yıl sonrasına kadar gerçekleşmeyecek. Bu, neredeyse ölümsüz elfler dışında aşina olduğumuz karakterleri görmeyeceğimiz anlamına geliyor.

Bu yüzden Morfydd Clark; filmlerde Cate Blanchett tarafından canlandırılan karakterin daha genç bir versiyonu olan Galadriel olarak dizide başrol oynuyor. Hayatının bu döneminde Galadriel bir savaşçı ve Kuzey ordularının lideri olarak yer alıyor. Ayrıca yaklaşan karanlığı seziyor ve onunla savaşmaya yemin ediyor.

Hugo Weaving’in elf kralı Elrond da Robert Aramayo tarafından canlandırılan; çok daha genç bir karakter olarak yer alacak. Ek olarak, dizi için elf Arondir (Ismael Cruz Córdova) ve Disa (Sophia Nomvete) adında bir cüce prenses de dahil olmak üzere birkaç yeni karakter de yaratıldı.

Dizide 22 ana oyuncu olacak.Kaynağımız ayrıca Owain Arthur’un Prens Durin IV’ü oynayacağını, Nazanin Boniadi’nin Bronwyn, Charlie Vickers’ın Halbrand, Maxim Baldry’nin Isildur, Simon Merrells’in Trevyn ve Charles Edwards’ın Celebrimbor olarak oynayacağını doğruladı.

LOTR arka planında, Sauron’un Güç Yüzüklerini yaratmasına yardım etmesi için kandırılan elf Celebrimbor‘du. Muhtemelen izleyiciler bu önemli olayı ilk kez ekranda görecekler. Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri 2 Eylül’de Prime Video’da gösterime girecek.