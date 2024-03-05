Dijitalleşme ve yapay zekanın hayatın içine bu denli girmesi pek çok alanda olduğu gibi üniversitelerde de birtakım değişimlerin ve yenikliklerin yolunu açtı. Bu kapsamda üniversitelere yapay zeka bölümü açılmasına karar verildi. Yapay zeka ile birlikte büyük veri ve dijitalleşme alanlarında da lisans ve ön lisans bölümleri açılacak. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın yaptığı açıklamaya göre 5 lisans ve 12 önlisans bölümü üniversitelere kazandırılacak.

Üniversitelere Yapay Zeka Bölümü Açılıyor!

Yapay zeka alanının profesyonel, bu konu hakkında ihtisas yapmış yeni bireylere ihtiyaç duyması Yükseköğretim Kurumu’nu (YÖK) harekete geçirdi. Yapay zeka, büyük veri gibi alanlarda profesyonellere gereksinin duyulması neticesinde YÖK kapsamında “Yapay Zeka Temelli Programların Belirlenmesi Çalışma Grubu” kuruldu. Söz konusu grup, yurt dışındaki önemli üniversitelerin bölümlerini ve ilgili alanlardaki programlarını inceleyerek, ülkemizdeki üniversitelerde hangi bölümlerin açılabileceği yönünde görüş bildirmişlerdir.

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Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Erol Özvar başkanlığında gerçekleştirilen Yapay Zeka, Dijitalleşme ve Büyük Veri Toplantısı kapsamında bahse konu bölümlerle ilgili kararlar alınmış ve kamuoyuna duyurulmuştur. Özvar, 2’si ilk defa açılacak olan toplamda 5 lisans ve 12 de önlisans bölümünün ülkemiz üniversitelerine kazandırılacağını duyurmuştur.

Prof. Dr. Erol Özvar söz konusu toplantıda yapay zeka, yapay zeka çözümleri, büyük veri ve dijitalleşme alanlarında nitelikli profesyonel kişiler yetiştirmenin gerekliliğinden bahsetti. Bu bakımdan üniversitelerde lisans ve ön lisans programların açılacağını duyuran Özvar, programlar belirlenirken yurt dışı da dahil olmak üzere gerekli araştırmaların yapıldığının atını çizdi. Erol Özvar ilerleyen dönemde, lisans ve önlisans bölümlerinin artırılacağını da belirtti.

Günümüzde devlet ve vakıf üniversitelerinde bulunan Yazılım Geliştirme, Bilgi Güvenliği Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümlerinin daha fazla üniversitede açılacağını ve bu programların yanı sıra iki yeni bölümün de üniversitelere kazandırılacağını deklare etti. Özvar, açılacak iki yeni lisans bölümünün ise “Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi” ve “Veri Bilimi ve Analitiği” olduğunu söyledi.

Yapay Zeka Bölümü Açılacak Üniversiteler

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar yapay zeka bölümünün hangi üniversitelere açılacağını da duyurdu. Yapay zeka programı açılacak üniversiteler listesi aşağıdaki gibidir:

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Bursa Teknik Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Eskişehir Teknik Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Harran Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Kayseri Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Konya Teknik Üniversitesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Yapay Zeka Önlisans Bölümleri

Çeşitli araştırmalar neticesinde belirlenen, AI alanında nitelikli insanlar yetiştirecek olan önlisans programları ise aşağıdaki gibi listelenebilir. Söz konusu programlar da YÖK Başkanı tarafından açıklanmıştır. Bahse konu 12 önlisans programı şu şekildedir:

Yapay Zeka Operatörlüğü

Büyük Veri Analistliği

Otonom Sistemler Teknikerliği

Dijital Dönüşüm Elektroniği

Robotik Ve Yapay Zeka

Oyun Geliştirme Ve Programlama

Bulut Bilişim Operatörlüğü

İmalat Yürütme Sistemleri

Kurumsal Bilişim Uzmanlığı

İnsansız Araç Teknikerliği

Ön – Yüz Yazılım Geliştirme

Arka – Yüz Yazılım Geliştirme

Öğrenciler Farklı Üniversite Öğretim Görevlilerinden Ders Alabilecek

YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından yapılan açıklamaya göre önlisans yapay zeka bölümleri kapsamında, programda yer alan dersleri ülkemizin büyük üniversitelerine değer katan öğretim görevlilerinin vereceği belirtildi. Derslerin online ve senkron bir şekilde gerçekleştirileceği de açıklandı. Eğitimin bahsedildiği şekilde olması öğrencilerin farklı bir üniversite öğretim görevlisinden ders almasının da önünü açacak.

Açıklamasında yapay zeka sektör temsilcilerinin de katkılarının olacağını aktaran Erol Özvar, bu sayede bahse konu programlardan maksimum verim almayı amaçladıklarını bildirdi. Yeni açılan programlarda kaliteli eğitim verilmesine büyük önem verdiklerini belirten Özvar, hem sektör temsilcilerinin hem de alanında uzman hocaların katkılarıyla nitelikli eğitimi başaracaklarını söyledi.