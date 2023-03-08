Uzaya Fırlayacak İlk 3D Baskılı Roket İle Tanışın!

3D baskı teknolojisi ilk ortaya çıktığından beri çok yol kat etti. Bir zamanlar esas olarak küçük figürler ve biblolar oluşturmak için kullanılan şey şimdi çok daha büyük uygulamalara doğru genişledi. Bu teknolojinin yeteneklerinin etkileyici bir gösteriminde, ABD merkezli havacılık şirketi Relativity Space, uzaya ilk 3D baskılı roketi fırlatmaya hazırlanıyor.

Bir ABD havacılık şirketi Relativity Space, 8 Mart’ta ilk 3D baskılı roketi uzaya fırlatmaya hazırlanıyor. Terran 1 roketi, yörünge uçuşunu deneyen en büyük 3D baskılı nesne olacak ve 35 metre boyunda ve %85 3D baskılı malzemeden yapılmış.

SpaceX’in yörüngeye 22.000 kilogramdan fazla kaldırabilen ve uçuş başına yaklaşık 67 milyon dolara mal olan Falcon 9 roketinin maliyetiyle karşılaştırıldığında, Relativity Space uçuş başına 12 milyon dolar alıyor.

İlk test uçuşunda Terran 1 roketi herhangi bir faydalı yük taşımayacak ve roket, alçak Dünya yörüngesine 1250 kilograma kadar kaldırabilecek şekilde tasarlandı. Şirket, roketin planlanan son testlerinden biri olan statik ateşlemeyi atlamaya ve doğrudan fırlatmaya karar verdi.

Bu karar, ilk fırlatma denemesinde iptal olma ihtimalini artırsa da şirket, tüm sistemler beklendiği gibi çalışıyorsa, aracı ek yer testine tabi tutmaktansa bir sonraki operasyonda fırlatmanın daha faydalı olacağına inanıyor.

Terran 1 roketinin başarılı bir şekilde fırlatılması, Relativity Space’in Mars’ta bir endüstriyel toplumu kolaylaştırma hırsına yönelik çok önemli bir adım ve 3D baskı teknolojisinin uzay yolculuğunda devrim yaratma ve onu daha erişilebilir ve uygun maliyetli hale getirme potansiyelini gösteriyor.