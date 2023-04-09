Uzun Ömürlü Batarya Teknoloji Tanıtıldı!

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber bataryalar ciddi bir men kazandı. Bugün batarya teknolojileri konusunda büyük bir adım atıldı. Viyana Teknik Üniversitesi, oksijen-iyon bataryaları geliştirmeyi başardı.

Lityum-iyon bataryalar günümüzde neredeyse tüm teknolojik ürünlerde kullanılıyor. Her ne kadar yaygın olarak kullanılsa da, belli başlı sorunları bizlere yaşatıyor. Bu sorunların önüne geçmek için uzun zamandır çalışmalar devam ediyordu.

Batarya teknolojileri özellikle teknoloji dünyası için oldukça önem taşıyordu. Özellikle akıllı telefonlarda kullanılan lityum-iyon piller, şarj konusunda ne kadar destek sağlasa da, istenilen seviyede değildi. Yeni geliştirilen Oksijen-iyon piller, oldukça uzun süre deneyim sağlayabiliyor.

Ayrıca ham madde konusunda da sıkıntı yaşatmayacak olan Oksijen-iyon piller, bununla beraber yanmaz malzemeden yapılıyor olması da, onu diğer pillerden bir adım öne taşıyor.

Metaller yerine seramik malzemeler ile batarya üretmeyi başaran Viyana Teknik Üniversitesi ekibinin üzerinde çalıştığı malzemeler, iki kat negatif yüklü oksijen iyonlarının hareketi ile enerji depoluyor. Yeni bataryarlarda bulunan oksijen iyonları uyarıldığında bir seramik malzemeden diğerine geçerek elektrik akımı üretiliyor.

Oksijen-iyon piller şu an için büyük enerji gerektiren depolamalar için uygun olabilir ancak ilerleyen dönemlerde bu teknoloji geliştirilerek, akıllı telefonlara entegre edilebilir.

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