Vivo Pad Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo Pad, Vivo X Note ve Vivo X Fold katlanır akıllı telefon ile birlikte bugün duyuruldu. Marka, cihazla tablet sektörüne giriş yaptı. Vivo Pad, yüksek yenileme hızına sahip ekran, Snapdragon 8 serisi işlemci, hızlı şarj, ekran kalemi desteği ve daha fazlasını içeren birinci sınıf özellikleri bir araya getiriyor. Tablet, piyasadaki Oppo Pad, Xiaomi Pad 5, Samsung Galaxy Tab S7 FE gibi modellerle rekabet ediyor. Gelin Vivo’nun ilk tabletine yakından bakalım.

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Vivo Pad

Vivo Pad, 2,5K çözünürlüğe sahip 11 inç OLED ekranla geliyor. 120Hz yenileme hızına ve Dolby Vision desteğine sahiptir. Cihaz bir ekran kalemi (manyetik olarak takılabilen) ile uyumlu ve marka ona Vivo Pen adını veriyor. Ayrıca tablet; kutu gibi bir form faktörüne sahip ve arka panelde kare bir kamera modülü barındırıyor. Ses açısından, Vivo Pad, Dolby Atmos desteğine sahip dört hoparlörlü bir sistemle geliyor.

Vivo Pad’de çift arka kamera yer alıyor. Kurulum, 8MP ultra geniş açılı sensörle eşleşmiş 13MP ana lensten oluşur. Ön tarafta ise 8 MP selfie kamerası var. Bu arada Vivo Pad, Adreno 650 GPU ile birleşmiş bir Qualcomm Snapdragon 870 işlemci barındırıyor.

Cihaz, 8 GB RAM ve 128 GB yerleşik depolama alanına sahip. Tablet, gücünü 44W hızlı şarj desteğine sahip 8.040mAh pil ünitesinden alıyor. Bu arada yazılım açısından Vivo Pad, kutudan çıktığı haliyle Android 11 işletim sistemi desteğine sahip. Ayrıca cihazdaki bağlantı seçenekleri arasında USB-C bağlantı noktası; 3,5 mm jak, WiFi, Bluetooth ve NFC yer alıyor. Tabletin fiyatı 392 dolardan başlıyor.