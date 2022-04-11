Vivo X Fold Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo, bugün merakla beklenen üç yeni cihazı piyasaya sürdüğü bir lansman konferansı düzenledi. Modellerden biri, dört yıldır geliştirilen ve şirketin ilk katlanır akıllı telefonu olan Vivo X Fold‘u içeriyor. Bu yazımızda onu ele alacağız.

Vivo X Fold

Tasarım

Yeni piyasaya çıkan Vivo X Fold, içe doğru katlanır bir tasarıma sahip. Başka bir deyişle, akıllı telefon katlanmış durumdayken cihazın ana ekranı gizleniyor. Bununla birlikte, kullanıcılar daha sonra bu modda daha küçük harici ekrana erişebiliyor.

Arka panelde, dairesel bir kamera sensörü kurulumu ve LED flaş gibi; diğer gerekli sensörleri barındıran büyük bir dikdörtgen kamera var. Cihazın ön tarafında, kavisli kenarlarla birlikte bir zımba deliği var. İlginç bir şekilde, cihaz iki ultrasonik parmak izi tarayıcısına ve yan tarafta bir uyarı kaydırıcısına sahip.

Marka, havacılık sınıfı kanat tasarımıyla gelen ilk katlanır telefonun menteşesine vurgu yaptı. Rheinland katlama testinde cihaz, dayanıklılığını kontrol etmek için toplamda 300.000 kez katlandı. Ayrıca, kullanıcı cihazı günde 80 kez katlasa bile; katlama mekanizması 10 yıl boyunca hala çalışır durumda kalacak. Markanın türünün ilk modeli olduğu için, Vivo’nun yapı kalitesinden ödün vermemesi şaşırtıcı değil.

Ekran

Ekrandan bahsetmişken, Vivo X Fold, 120Hz yenileme hızına; 2K çözünürlüğe ve 4:3.5 en boy oranına sahip UTG’li 8.03 inçlik büyük bir E5 LTPO OLED 3.0 ekrana sahip. Ekran ayrıca HDR10+’ı destekliyor ve yüzde 113 DCI P3 renk gamıyla geliyor.

Öte yandan ikinci ekran, Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı; HDR10+ desteği, yüzde 100 DCI P3 renk gamı ​​ve 21:9 en boy oranına sahip 6.53 inç E5 OLED panelden oluşuyor. Dikkat çekici bir şekilde, hem harici hem de dahili ekranda bir deliği var. Akıllı telefonun ekranı da DisplayMate’ten A+ notu aldı.

Özellikler

Telefon özel yapım Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SPU ve grafikler için Adreno 730 ile çalışıyor. Basitçe söylemek gerekirse, özel SPU, temel olarak akıllı telefonun güvenliğini ve gizliliğini çip düzeyinde artırıyor. Ek olarak, bu amiral gemisi sınıfı işlemci, UFS 3.1 dahili depolama ve LPDDR5 RAM ile geliyor.

Depolama yapılandırmaları, 256 GB veya 512 GB dahili depolama ve 12 GB RAM içeriyor. Vivo X Fold, şirketin özel kullanıcı arayüzü üstte olacak şekilde Android 12 işletim sistemiyle çalışıyor. Telefon, 66W’a kadar hızlı şarjı ve 50W’a kadar kablosuz şarjı destekleyen büyük bir 4.600mAh pil ile geliyor. 66W hızlı şarj, cihazı yalnızca 37 dakikada doldurabilir.

Kamera ve Fiyat

Fotoğraf için cihazın arkasında Zeiss lens ve T kaplama içeren dörtlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Ana kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 48 megapiksel ultra geniş açılı lens; 12 megapiksel portre lensi (47mm odak uzaklığı) ile birleşmiş f/1.75 diyafram açıklığına ve OIS desteğine sahip; Samsung GN5 50 megapiksel sensörden oluşuyor.

Son olarak, 5x’e kadar optik zoom ve 60x’e kadar dijital zoom sunan; 5 megapiksel periskopik telefoto lens ile geliyor. Ön tarafta, dış ve iç ekrandaki delikli selfie kamerası 16 megapiksel sensörden oluşuyor. Mavi, Siyah ve Gri renk seçenekleriyle gelen telefon 1400 dolarlık; son derece pahalı bir fiyata sahip.