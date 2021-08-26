Vivo V1 İşlemcisini Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor

Vivo şu anda bir Görüntü Sinyal İşlemcisi (ISP) olduğu söylenen kendi çipini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Kod adı “Yueying” olan çip, şimdi sızdırılan görüntüyle ortaya çıktı. Sızan görüntü, güvenilir bir kaynak tarafından paylaşıldı ve Çinli akıllı telefon üreticisinin ilk çipinin, Vivo V1 olarak adlandırıldığını sözler önüne seriyor.

Görüntü, seri üretimin tamamlanmış veya halen devam etmekte olduğunu gösteren Vivo V1 çipinin fiziksel haritasını gösteriyor. Her durumda, yakında resmi olarak açıklanması bekleniyor. Lansman tarihi henüz bilinmemekle birlikte, raporlar Vivo’nun ilk çipinin önümüzdeki ay Vivo X70 serisi akıllı telefonlarla birlikte duyurulabileceğini gösteriyor.

Vivo’nun, bu işlemcinin araştırma ve geliştirmesi için Samsung ile ortaklık kurması ve süreç boyunca derinlemesine girdiler sağlayarak geliştirme ile yakından ilişkili olması dikkat çekici diyebiliriz.

Şirket, Araştırma ve Geliştirme için birkaç yeni ekip üyesini işe almak istiyor ve onlara cömertçe ödeme yapmaya istekli görünüyor. Vivo ayrıca 5G, yapay zeka ve diğer gelişmekte olan teknolojilerin araştırma ve geliştirmesine büyük miktarda yatırım yapmayı planlıyor.

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