Vivo X70 ve Vivo X70 Pro, Farklı İşlemcilere Sahip Olacak

Vivo’nun önümüzdeki ay Vivo X70 serisi akıllı telefonlarını duyurması bekleniyor. Geçen yıl Vivo X60 ve X60 Pro, Çin’de Exynos 1080 işlemciyle piyasaya sürüldü, küresel pazarlar ise Snapdragon 870 işlemciye sahipti. Bir kaynağa göre, X70 ve X70 Pro’nun Çin’de ve küresel pazarlarda farklı yonga setleriyle geleceği söyleniyor.

Kaynak, Vivo X70 ve X70 Pro akıllı telefonların uluslararası pazarlarda Dimensity 1200 yonga seti ile donatılacağını iddia ediyor. V2104 ve V2015 modellerine sahip Vivo telefonların, küresel pazarlara giden Vivo X70 ve X70 Pro’nun model numaraları olabileceğini de ekliyor.

Vivo X70 ve X70 Pro’nun Geekbench listesi, telefonların 12 GB RAM ve Android 11 işletim sistemi ile geleceklerini ortaya koydu. İkili, 44W hızlı şarj desteği taşıyacak ve Sony IMX766 ana kameraya sahip olacak.

Geçmiş bir rapor, Vivo X70’in 1080 x 2376 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.56 inç AMOLED delikli panele sahip olacağını iddia etmişti. Pro modelinin de aynı özelliklere sahip olması bekleniyor.

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