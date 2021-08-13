Vivo X70 Serisi, Gelecek Ay Resmiyet Kazanabilir

Son raporlar, V2104 ve V2105‘in yaklaşmakta olan Vivo X70 ve Vivo X70 Pro akıllı telefonların küresel sürümlerinin model numaraları olduğunu ortaya koydu. Yeni bilgiler, X70 Pro’nun Bluetooth SIG ve Singapur’un IMDA yetkililerinden sertifika aldığını ortaya koyuyor. Bu sertifikalar, X70 serisinin önümüzdeki ay resmiyet kazanabileceğini ima ediyor.

Bu telefonların 3C listeleri, bunların 5G’ye hazır cihazlar olduğunu ortaya çıkardı. Her iki telefonun da 44W hızlı şarj desteği taşıması bekleniyor. Muhtemelen bu telefonlar piyasaya Vivo X70 ve Vivo X70 Pro olarak geliyor olabilir. Kaynağımız, serinin 66W hızlı şarj desteği taşıyacak daha yüksek bir model içerebileceğine inanıyor.

Aynı kaynak daha önce Vivo X70’in Vivo’nun kendi geliştirdiği görüntü sinyali işlemcisi (ISP) ile donatılacağını iddia etmişti. Vivo’nun yerleşik görüntüleme algoritması ile X70 serisinin daha iyi bir fotoğrafçılık deneyimi sunması bekleniyor.

Başka bir sızıntı, Vivo X70’in ana kamerasının f/1.5 diyafram sunacağını ve 5 eksenli görüntü sabitleme desteği taşıyacağını ortaya çıkarmıştı. Ayrıca önceki serilerde olduğu gibi dahili gimbal stabilizasyonu sunması bekleniyor. Geniş diyafram, X70 serisinin loş ışık koşullarında daha parlak çekimler yapmasına olanak tanıyor.

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