Vivo X70 Serisi, Geekbench’te Görüntülendi

Vivo’nun X70 serisi akıllı telefonlar üzerinde çalıştığı söyleniyor. Seride Vivo X70, X70 Pro ve X70 Pro+ adlı üç cihaz yer alabilir. Şirket, bu telefonları Eylül ayında duyurabilir. Geekbench kıyaslama sitesinde V2104 model numarasına sahip yeni bir Vivo telefon ortaya çıktı. Bu cihazın Vivo X70 olarak resmiyet kazanabileceği tahmin ediliyor.

Vivo X70’in Geekbench listesi, MT6893Z_C/CZA model numarasına sahip bir MediaTek işlemci tarafından desteklendiğini gösteriyor. Tayvanlı çip üreticisinin en güçlü işlemcisi olan 6nm Dimensity 1200 işlemcisi olacağı söyleniyor.

Liste ayrıca 12 GB RAM’e sahip olduğunu ve Android 11 işletim sistemiyle desteklendiğini gösteriyor. Telefon, tek çekirdekli testte 859 puan ve çok çekirdekli testte 2946 puan aldı. Şu anda, cihazın özellikleri hakkında başka bir bilgi mevcut değil.

Vivo X70 serisi, kaynağımıza göre Eylül ayında Hindistan’da piyasaya sürülecek. Lansman, Vivo’nun sponsor olduğu Hindistan Premier Ligi ile ortaklaşa yapılacak. Turnuvanın Eylül ve Ekim ayları arasında BAE’de devam edeceği bildirildi, bu nedenle bilgi kontrol edildi. Ancak, lansman için kesin tarih şu anda bilinmiyor.

Kaynak, cihazın özellikleriyle ilgili olarak, X60 serisinin özelliklerine çok benzediklerini söylüyor, bu nedenle önemli yükseltmeler beklemiyoruz. X60 ve X60 Pro, Samsung’un Exynos 1080 işlemcisiyle piyasaya çıkarken, X60 Pro Plus bir Snapdragon 888 işlemciye sahipti.

Vivo X70’in Hindistan pazarı için Qualcomm’un yonga setine bağlı kalmasını bekliyoruz, ancak Çin modelleri için durumun böyle olup olmayacağı henüz belli değil. Detayları siz okurlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz.