Vivo X70 Pro Plus, 3C Sertifikasına Kavuştu

Vivo’nun çok yakında Vivo X70, X70 Pro ve X70 Pro Plus olarak adlandırılan yeni X serisi telefonları piyasaya sürmesi bekleniyor. Seri, mevcut Vivo X60 akıllı telefonların yerini alacak. Daha önce, Pro ve standart model, Geekbench’te görüntülenmişti. Şimdi ise en üst model 3X sertifikası aldı.

Daha önce Vivo X70 model numarası V2104, X70 Pro ise V2015 model numarasını taşıyordu. Şimdi, Digital Chat Station’a göre, 3C sertifikası alan V2145 model numarası, Vivo X70 Pro Plus‘a ait.

3C sertifikasına göre akıllı telefon 66W hızlı şarj desteğine sahip. Bu, önceki Vivo X60 Pro Plus modelinde görülen 55W hızlı şarja göre bir gelişme. Ne yazık ki Vivo X70 Pro Plus hakkında bildiklerimiz bu kadar.

Bunun dışında Vivo X70 ve X70 Pro’nun Geekbench listesi, telefonların 12 GB RAM ve Android 11 işletim sistemi ile geleceklerini ortaya koydu. İkili, 44W hızlı şarj desteği taşıyacak ve Sony IMX766 ana kameraya sahip olacak.

Geçmiş bir rapor, Vivo X70’in 1080 x 2376 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.56 inç AMOLED delikli panele sahip olacağını iddia etmişti. Pro modelinin de aynı özelliklere sahip olması bekleniyor.

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