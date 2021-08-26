Vivo X70 Pro Plus’ın Teknik Özellikleri Sızdırıldı

Vivo şu anda, Vivo X70, X70 Pro ve X70 Pro Plus olmak üzere üç model içermesi muhtemel en yeni X70 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Şimdi, serinin en üst modeli olan Vivo X70 Pro Plus, Google Play Console listesinde tespit edildi. Liste, yaklaşmakta olan akıllı telefonla ilgili bazı önemli ayrıntıları ortaya koyuyor.

Google Play Console listesine göre, yakında çıkacak olan Vivo X70 Pro Plus, 2400 x 1080 piksel Full HD+ ekran çözünürlüğüne sahip bir ekranla donatılacak. Cihaz, ön kamerayı barındırmak için üstte delikli bir oyuğa sahip kavisli bir ekran bulunduracak.

Cihaz Qualcomm Snapdragon 888 serisi yonga seti tarafından desteklenecek. Standart SD888 mi yoksa yeni piyasaya sürülen Snapdragon 888 Plus 5G işlemci mi olduğu bilinmiyor. Liste ayrıca Adreno 660 GPU ve 8GB RAM‘i de ortaya koyuyor, ancak cihazın 12GB’a kadar RAM ile gelmesi bekleniyor.

Akıllı telefon, şirketin kendi FunTouch OS 11 işletim sistemiyle birlikte Android 11 işletim sistemini çalıştıracak. Daha önce Vivo X70 Pro Plus’ın 4.500 mAh pil ile geleceği ve 66W hızlı şarj teknolojisi desteğine sahip olacağı söylenmişti.

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