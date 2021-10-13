Vivo V21 5G’ye Neon Spark Renk Seçeneği Eklendi!

Vivo, bu yıl Nisan ayında Vivo V21 5G akıllı telefonunu duyurdu. Telefon, Arctic White, Dusk Blue ve Sunset Dazzle gibi çekici renklerle görücüye çıktı. Bugün şirket, V21 5G’nin Neon Spark adlı dördüncü renk çeşidini tanıttı.

Vivo V21 5G Neon Spark, FHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6.44 inç AMOLED ekrana sahip. OIS ve otofokus özellikli 44 megapiksel ön kamerası var. Çift LED ile birleştirilmiş.

V21 5G’nin arka kamera sisteminde OIS destekli 64 megapiksel ana kamera; 120 derece FOV’a sahip 8 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel makro kamera var. Telefon, FunTouch OS 11.1 tabanlı Android 11 işletim sistemi vaat ediyor.

Telefonda Dimensity 800U yonga seti bulunuyor. Buna LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolama eşlik ediyor. 33W hızlı şarjı destekleyen 4.400mAh pil de var. Çift SIM desteği, microSD kart desteği, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C bağlantı noktası ve ekran içi parmak izi tarayıcı gibi diğer özelliklerle birlikte geliyor.

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