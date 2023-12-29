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Vivo V30 Lite Güçlü Performansıyla Tanıtıldı

Vivo'nun yeni modeli V30 Lite 5G, etkileyici özellikleriyle dikkat çekiyor. 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç kavisli AMOLED ekran, Snapdragon 695 işlemci, 12GB RAM, ve 256GB depolama alanıyla donatılan telefon, şık tasarımıyla da öne çıkıyor.

Fatih Kuruçay

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Vivo’nun son akıllı telefonu V30 Lite 5G, kullanıcılara yüksek performans, etkileyici kamera özellikleri ve şık tasarımıyla donatılmış bir deneyim sunuyor. Cihaz, geniş ve canlı görüntüler sunan 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç kavisli AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, telefonun ince ve hafif tasarımı (162.35 x 74.85 x 7.69 mm, 190 gram) kullanıcılara taşıma kolaylığı sağlıyor.

Vivo V30 Lite Güçlü Performansıyla Tanıtıldı

Vivo V30 Lite 12 GB RAM ile geliyor

Gücünü Snapdragon 695 işlemciden alan V30 Lite 5G, 12GB RAM ve 256GB depolama alanı ile kullanıcıların çoklu görevlerde ve büyük dosyalarla çalışmalarında hızlı ve akıcı bir performans sunuyor. Ayrıca, geniş depolama alanı kullanıcılara daha fazla medya ve uygulama depolama olanağı tanıyor.

Vivo V30 Lite Güçlü Performansıyla Tanıtıldı

Kamera tarafında V30 Lite 5G, arkada yer alan üçlü kamera kurulumuyla fotoğrafçılık deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP derinlik sensörü, kullanıcılara çeşitli çekim seçenekleri sunuyor. Ayrıca, sıcaklık kontrollü LED flaş sayesinde düşük ışık koşullarında bile net ve canlı fotoğraflar çekme imkanı sağlıyor. Ön tarafta ise otomatik odak özelliğine sahip 50MP selfie kamerası, yüksek çözünürlüklü selfieler çekme konusunda kullanıcılara geniş bir yelpaze sunuyor.

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Fatih Kuruçay
Fatih Kuruçay
Selamlar ben Fatih Kuruçay. Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Bu üniversiteden 2022 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak görev aldım. Oyun sektörü ve teknoloji alanında tecrübe sahibiyim.

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