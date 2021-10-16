Vivo X70 Pro Detaylı İnceleme

Vivo, amiral gemisi akıllı telefon alanında büyük başarı kaydediyor ve yeni Vivo X70 serisi buna iyi bir örnek. Marka, öncelikli olarak kameralara odaklanan şık telefonlar üretirken; ekran ve performans gibi yönlere de yüksek ağırlık verdi. Vivo X70 Pro Plus‘ı kısa süre inceledik ve sahiden memnun kaldık. Gelin bugün de Vivo X70 Pro‘yu ele alalım.

Bkz: Vivo X70 Pro Plus Detaylı İnceleme

Tasarım ve Ekran

Vivo X70 Pro’daki mat siyah cam kaplamanın; uzun zamandır gördüğümüz en tatmin edici hislerden birini sağladığını belirterek başlayalım. Parmak izleri ve lekeler bu telefonun yanına bile uğramıyor. Vivo’nun kutunun içinde cömertçe sağladığı şeffaf silikon kılıf da son derece koruyucu. Arkada, telefonun görsel çekiciliğine gösteriş katan kumtaşı kaplamalı bir malzeme var.

Yan taraftaki kavisli ön cam ile arkadaki kavis arasındaki simetri, büyük bir işçiliğe işaret ediyor. Vivo, X70 Pro’da gün gibi net görünen sağlam bir yapı sağlarken; ince ve hafif bir telefon vaat ediyor. Telefon 183 gram ağırlığında; 7,9 mm kalınlığında ve dar en boy oranı tek elle kullanım kolaylığı sağlıyor.

Dörtlü kamera modülü, kasadan birkaç milimetre çıkıntı yapan ve içerideki karmaşık kamera donanımını vurgulayan; dikdörtgen bir levhadan oluşuyor. USB-C bağlantı noktasının ve çift SIM yuvasının yanında; altta tek bir alttan çıkışlı hoparlör var. Ayrıca stereo hoparlörlerin olmaması oldukça büyük bir eksiklik gibi görünüyor.

Ön panele geçildiğinde Vivo X70 Pro; 120Hz yenileme hızı ve FHD+ (2.376 x 1.080) çözünürlüğe sahip; 6,5 inç kavisli AMOLED ekrandan yararlanıyor. Şimdi, bu Pro Plus’da kullanılan LTPO teknolojisiyle aynı değil. Ancak ekranda gerektiğinde 60 ile 120 Hz arasında geçiş yapmak için değişken bir yenileme hızı seçeneği var.

Paneldeki varsayılan renkler, istediğimden biraz daha soğuk ve biraz daha keskin ancak bu; ekran ayarlarındaki Ekran renkleri seçeneğiyle kolayca değiştiriliyor. AMOLED ekranındaki mükemmel kontrast oranları ve beyaz dengesi çok belirgin.

HDR10+ uyumluluğu, OTT içeriğinin görsel doğasını tüm platformlarda güçlendiriyor. Animasyonların ve kullanıcı arayüzüne gelince Dimensity 1200, arayüz genelinde yüksek yenileme hızını sürdürme kapasitesinden daha fazlasını kanıtlıyor. Bu arada parlaklık seviyeleri her türlü dış mekan kullanımı için yeterli. Ekran, rahatsız edici ve amiral gemisi alanında daha kavisli ekranlar görme hevesimiz, azaltan; birçok tesadüfi dokunuşu kaydediyor. Mümkün olduğu kadar az yer kaplayan üst merkezde bir delik var.

Kameralar

Vivo X70 Pro’nun en önemli özelliği: kamera ve görüntü alma teknolojisi. Uygun fiyatlı amiral gemisi pazarı; kameralar hakkında övünen ve DSLR benzeri en iyi fotoğraf çekme deneyimini elde etmek için; büyük sensörleri tıkayan akıllı telefonlarla dolu. Vivo X70 Pro, görüntü yakalama için bir gimbal üzerine monte edilmiş; bir Sony IMX766V 50MP lens kullanıyor.

12MP ultra geniş sensör, 12MP 5X portre lensi ve 5X optik zoomlu 8MP periskop kamera ile geliyor. Nitekim Zeiss markası, lens parlamasını önlemek için kamera modülündeki Zeiss T* kaplama da dahil olmak üzere; X70 Pro’nun kamerasının tüm yönlerinde çok belirgin. Kamera ön ayarlarında birkaç Zeiss tarzı portre modu filtresi de var.

X70 Pro’nun gün ışığı çekimleri son derece net ve renkler açısından zengin. Sensör, HDR’yi açmadan bile muhteşem bir dinamik aralık getiriyor. Sahne tanıma, manzarayı haritalayabiliyor ve ayrıntıları ayarlayabiliyor, ancak renklerin Vivo-esque doygunluğu neredeyse her zaman geçiyor. Gimbal, sensörü oldukça sabit. Normal OIS ile elde edebileceğinizden çok daha keskin bir odak vaat ediyor.

Sensörün oldukça büyük boyutu sayesinde; ultra geniş lensin makro yetenekleriyle son derece yakınlaşabilmenize rağmen; yakın çekimler için doğal bir pürüz var. Pozlama oldukça iyi ve kaydırıcı aracılığıyla manuel olarak ayarlanabiliyor. Odaklanma çok hızlı ve sensör temiz bir nesne izleme işi yapıyor. Aralarından seçim yapabileceğiniz birkaç filtre var ve Google Lens de kamera uygulamasına entegre edilmiş.

Çekimler

Gece modu çekimlerinden bahsetmişken X70 Pro; siz kaydırıcı aracılığıyla manuel olarak ayarlayana kadar belirli çekimleri aşırı pozlama eğiliminde. Büyük sensör otomatik olarak çok fazla ışık alıyor. Ve bu da çoğunlukla özel gece modunun kullanımını engelliyor. Üstelik keskin bir odaklanma sağlıyor. Gökyüzünün çekimlerinde gürültünün sızdığı zamanlar olmasına rağmen; nesnelerin parlak noktaları ve gölgeleri iyi bir şekilde ortaya çıkıyor.

Periskop lens, minimum ayrıntı kaybıyla 5X’e kadar iyi bir optik yakınlaştırmaya izin veriyor. Ancak dijital olarak 60X’e yükseltmek çok da güzel değil. Çünkü çekimler çoğunlukla kullanılamaz durumda. Portre modu, keskin kenar algılamaya ve gerçek zamanlı olarak ayarlanabilen oldukça hoş bir bulanıklığa sahip.

Cihazın video çekim yetenekleri ortalamanın üzerinde. Ultra stabilizasyon modu 1080p 60fps çekim yapabiliyor ancak sensörün sarsıntıyı azaltma yeteneği mükemmel değil. Bu bağlamda, iPhone 11 Pro, OnePlus 9 Pro‘da olduğu gibi normal OIS 12MP ana kamerasından marjinal olarak daha iyi bir video elde etti. Ancak 1080p’de yalnızca 30 fps’yi yönetebildi.

32 MP selfie kamerası, keskin yüz ayrıntılarını ve mükemmel cilt tonlarını bir araya getiriyor. Sensör, daha eşit pozlanmış bir çekim için paneldeki düşük ışığı ve parlaklığı algılıyor. Genel olarak, birkaç alanda Vivo X70 Pro’nun bu fiyattaki akıllı telefonlarda gördüğümüz en mükemmel fotoğraflardan bazılarını çekme eğiliminde olduğunu söylemeliyiz.

Performans ve Yazılım

Yalnızca X70 Pro’nun kamerasını değil performansını da övgüyle bahsediyoruz. Bu arada telefon, MediaTek Dimensity 1200 işlemciye sahip. Oyun oynama, bir ton ağır uygulama çalıştırma ve bunlar arasında geçiş yapma, bölünmüş ekranı çalıştırma ve hatta cihazda amatör 4K video düzenleme gibi ağır işler iyi bir şekilde halledebiliyor. Yük altında performansı ne kadar iyi sürdürdüğünü görmek için cihazda bir CPU kısma testi de yaptık ve sonuçlar X70 Pro’nun 30 dakika sonra en yüksek performansının yüzde 75’ini koruduğunu gösteriyor.

Telefonda 12 GB’a kadar hızlı LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama alanı da var. Cihazın diğer özellikleri arasında hızlı bir ekran içi parmak izi sensörü ve daha hızlı bir yüz algılama da olduğunu belirtelim. Kulaklık ve mikrofon işini son derece iyi yapıyor. Yazılım açısından telefon, Android 11 tabanlı Vivo FunTouchOS 12 ile çalışıyor.

Pil

Cihazdaki pil ömrü de son derece iyi. Hücrenin kapasitesi 4.450 mAh ve USB C üzerinden 44W FlashCharge teknolojisi ile geliyor. Günlük kullanımım OTT platformlarında çok fazla akış içeriyordu. Netflix’te dört Squid Game bölümünü bitirdik ve pil 4 saat içinde yaklaşık yüzde 40 oranında azaldı, bence bu ortalamanın biraz üzerinde. Birkaç yüksek yoğunluklu oyun oynadıktan sonra, günün sonunda bir şarj cihazı aramak zorunda kaldık. PCMark 10’un Pil testi, cihaza 15 saat 14 dakikalık bir puan veriyor. Buna rağmen, telefondaki hızlı şarj, cihazı 60 dakikadan daha kısa sürede şarj edebiliyor.

Kararımız

Vivo X70 Pro, 8GB + 128GB sürümü için oldukça uygun bir fiyat etiketi sunuyor. Bununla birlikte, Vivo X70 Pro, fotoğrafçılık söz konusu olduğunda parlıyor ve bizce fiyatına göre piyasanın en iyisi olan bir tasarımla geliyor. Stereo hoparlör eksik, yazılım kesinlikle daha az bloatware ile yapabilir, ancak genel şemada, X70 Pro’nun mükemmel kameraları bu eksiklikleri gideriyor.

İnceleme Özeti

Uzman Değerlendirmesi: 3.5/5

Tasarım: 4/5

Ekran: 4/5

Yazılım: 3.5/5

Kamera: 4/5

Performans: 3.5/5

Pil: 3.5/5

Artıları:

-Üstün tasarım

-Mükemmel kameralar

-İyi performans

Eksileri:

-Stereo hoparlör yok

-Bloatware

-Biraz pahalı

Ayrıca bkz: Vivo X70 Pro Özellik Listesi